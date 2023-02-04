ABD Dışişleri'nden Süleyman Soylu'nun sözlerine yanıt

ABD Dışişleri Bakanlığı yetkilileri, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun Amerikan Büyükelçisi Jeff Flake'e yönelik sarfettiği ifadelerle ilgili açıklama yaptı. Açıklamada "ABD hükümetinin Türkiye'yi istikrarsızlaştırma çabalarının suç ortağı ya da destekçisi olduğu yönündeki her türlü ima yanlıştır." denildi.

Euronews Türkçe'de yer alan habere göre, Türkiye'nin ABD'nin uzun süreli ve değerli bir NATO müttefiki ve güvenlik ortağı olduğu belirtilen açıklamada, yurt dışında yaşayan ABD vatandaşlarının emniyet ve güvenliğinin öncelikli olduğu belirtildi.

Açıklamada ayrıca yurt dışındaki ABD büyükelçilikleri ve konsoloslukların ABD vatandaşlarını belirli olaylardan ve değişikliklerden haberdar etmek için uyarılar yayınladığı ifade edildi.

SOYLU NE DEMİŞTİ?

İçişleri Bakanı Süleyman Bakan Soylu, İsveç'teki Kuran yakma eyleminden sonra bazı ülkelerin Türkiye'deki konsolosluklarını kapatmasıyla ilgili konuştu.

Soylu, Türkiye'ye gelen her ABD Büyükelçisinin Türkiye'ye zarar vermeye çalıştığını ifade ederek, "Amerikan Büyükelçisi'ne buradan söylüyorum, hangi gazetecilere yazı yazdırdığını biliyorum, pis ellerini Türkiye'nin üzerinden çek, çok net söylüyorum, pis ellerini Türkiye'nin üzerinden çek. Neleri yaptırdığınızı, hangi adımları attırdığınızı, Türkiye'yi nasıl karıştırmak istediğinizi net bir şekilde biliyorum." dedi.

Türkiye'ye gelen her Amerikan Büyükelçisinin 'Ben Türkiye'de nasıl darbe yaparım, yaptırırım' telaşı içerisinde olduğunu iddia eden Soylu, şu ifadeleri kullandı:

"Türkiye'nin yıllardan beri en önemli talihsizliklerinden bir tanesi budur, hep de bu olmuştur. Diğer büyükelçilerini toplar, fıs fıs fıs, onlara akıl vermeye çalışır. Avrupa'da da aynısını yapıyorlar ya, onlar idare ediyorlar Avrupa'yı Amerikan büyükelçiliği. Avrupalılar üzülmez bu söze merak etmeyin. Onlar gerçeklerin ne olduğunu biliyorlar. Hakikaten biliyorlar, otururlar dizayn ederler, Türkiye'yi de dizayn edebileceklerini zannediyorlardı ama bir adam oyunlarını bozdu, Recep Tayyip Erdoğan"