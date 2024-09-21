6 Yaşındayken Kaçırılmıştı... 73 Yıl Sonra Ailesiyle Kavuştu

ABD'de 1951'de kaçırılan 6 yaşındaki Luis Armando Albino, 73 yıl sonra onu aramaktan asla vazgeçmeyen yeğeni sayesinde bulundu. Bugün 79 yaşındaki olan Albino, 6 yaşındayken Oakland'da abisiyle oynadığı parktan kaçırıldı. Bir kadın şeker vereceği vaadiyle küçük çocuğu kaçırdı ve New York'a götürdü.

Burada bir çift, Albino'yu evlat edinerek onu kendi çocukları gibi büyüttü. Olayla yıkılan anne ise, oğlunun bir gün onun geri döneceği umuduyla yıllarca bekledi ancak 2005'te hayata veda etti. Yıllarca sır olarak kalan Albino'nun akıbeti, DNA testleriyle açığa kavuştu. Onu aramaktan asla vazgeçmeyen yeğeni Alida Alequin, polis ve FBI'ın da yardımıyla yıllarca adım adım ilerleyerek kayıp amcasının izini buldu. Kardeşler 73 yıl sonra, Roger'ın ölümünden kısa bir süre önce buluştu.

ÖNCE BULDU SONRA KAYBETTİ

Sonunda "kayıp çocuk", geçmiş yıllarda itfaiyecilik yapmış ve Vietnam'da savaşmış Luis Armando Albino çıktı. Luis, kaçırılmadan önce birlikte oynadığı ve 83 yaşında olan abisi Roger'la 73 yıl sonra bir araya geldi ve buluşmada duygusal anlar yaşandı.

Alida Alequin, amcasının kendisine "Beni bulduğun için teşekkürler" diyerek sarıldığını anlattı. Buluşma sırasında kanser hastalığıyla mücadele eden abi Roger ise, kardeşine kavuştuktan kısa bir süre sonra hayatını kaybetti.