4 yaşındaki şeker hastası kızını şekerle besleyerek öldürdü!

ABD'de bir kadın 4 yaşındaki şeker hastası kızını şekerli içeceklerle besleyerek ölüme sürükledi.

Son Güncelleme:
4 yaşındaki şeker hastası kızını şekerle besleyerek öldürdü!

ABD'de meydana gelen olayda, 41 yaşındaki Tamara Banks, 4 yaşındaki şeker hastası kızı Karmity Hoeb'e çoğunlukla şekerli meşrubattan oluşan bir diyet uygulayarak ölümüne sebebiyet vermekten suçlu bulundu.

T24'ün aktardığına göre; Karmity'nin öldüğünde tüm dişlerinin çürük olduğu ve hiç dişçiye gitmediği belirtildi. Savcı Yardımcısı Clay Tharp, "Bu çocuğun ölmesi için kasten uğraşmışlar. Bu şimdiye kadar karşılaştığım en trajik vakalardan biri olabilir" diye konuştu.

Cincinnati Çocuk Hastanesi Tıp Merkezinde yaşam destek ünitesine bağlanan küçük kızın beyin ölümünün gerçekleştiği bildirildi.

Karmity'nin ölüm nedeninin, diyabetli kişilerin hayatını tehdit eden bir durum olan "diyabetik ketoasidoz" olduğu ve hiç tedavi görmediği belirlendi. Amerikan Pediatri Akademisi'nin Ohio bölümü başkanı Chris Peltier, çocukların hızla diyabet hastası olabileceğini ve tedavi edilmezse hızla komaya girebileceğini ve ölebileceğini açıkladı.

Tamara Banks, 10 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Etiketler
Şeker Hastalık Cinayet
Son Güncelleme:
Show TV'deki "Sandık Kokusu" dizisine yeni isim! Senaryoyu tümüyle etkileyecek Show TV'deki "Sandık Kokusu" dizisine yeni isim! Senaryoyu tümüyle etkileyecek
İbni Sînâ'dan hafızaya iyi gelen baharat! 1 kaşık tüketin tüm beyne etki ediyor İbni Sînâ'dan hafızaya iyi gelen baharat! 1 kaşık tüketin tüm beyne etki ediyor
Norveç, Filistin'i resmen tanıdı: Karar yürürlüğe girdi Norveç, Filistin'i resmen tanıdı: Karar yürürlüğe girdi
Belçika'dan İsrail'e silah ticareti kararı: STK'lerin tepkisi üzerine yasaklandı Belçika'dan İsrail'e silah ticareti kararı
ÇOK OKUNANLAR
Kredi kartlarına yeni önlemler masada Kredi kartlarına yeni önlemler masada
Mersin'de mide bulandıran olay... Bir sapık tavuğa tecavüz etti! Bir sapık tavuğa tecavüz etti!
Nagehan Alçı ile tek celsede boşanmıştı: Rasim Ozan Kütahyalı yeni aşkını paylaştı Rasim Ozan Kütahyalı yeni aşkını paylaştı
İstiklal Marşı'nda ayağa kalkmayan akademisyen açığa alındı Akademisyenden İstiklal Marşı'na saygısızlık...
Lütfü Savaş'tan Hatayspor açıklaması: Başkanlık bana düşüyorsa ben olurum Lütfü Savaş'tan Hatayspor açıklaması: Ben olurum