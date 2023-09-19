18 yaşındaki genç, bir günlüğüne milyoner oldu: Banka hesabına bakınca gözlerine inanamadı

Banka hesabını kontrol eden 18 yaşındaki bir genç, yatırdığı paranın bin katının hesabına geçtiğini görünce gözlerine inanamadı.

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18 yaşındaki genç, bir günlüğüne milyoner oldu: Banka hesabına bakınca gözlerine inanamadı

Kuzey İrlanda'nın başkenti Belfast'ta yaşayan Dane Gillespie isimli genç, büyükannesinden aldığı 8 bin 900 sterlinlik çeki kendi banka hesabına yatırdı.

Mirror gazetesinde yer alan habere göre, hesap bakiyesini kontrol eden 18 yaşındaki genç, yaşanan bir bankacılık hatası sonucu 8.9 milyon (yaklaşık 330 milyon TL) sterlinin hesabına geçtiğini gördü.

PORSCHE ALMAK İSTEDİ, ANNESİ ENGEL OLDU

Hesap bakiyesinin ekran görüntüsünü annesine atan genç, mesajında "Porsche sipariş edeceğim" dedi. Annesi, oğlunun mesajına "Saçmalama, o bizim paramız değil, bunu halletmemiz lazım" cevabını verdi.

Anne Caroline Gillespie, yaşananlara ilişkin, "Buna inanamadık. Oğlum birkaç saatliğine milyoner olduğunu düşündü. İyi ki bize söyledi de parayı harcayamadı" dedi.

18 yaşındaki gencin milyoner olma serüveni, yaşanan hatanın giderilmesiyle bir gün sürdü.

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