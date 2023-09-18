Rusya'dan sonra bir teklif de İran'dan: Türkiye, Suriye'deki askerleri bizim garantörlüğümüzde çeksin

İran, Türkiye'ye Suriye sınırını kendilerinin garantörlüğünde Suriye askerlerinin korumasını teklif etti.

Euronews'te yer alan habere göre, İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan, Suriye'nin Türkiye ile sınır güvenliğini kendi topraklarından sürdürmeye tam olarak hazır olduğunu Tahran'a teyit ettiğini belirtti.

İran'ın "el Wifak" gazetesine verdiği röportajda Abdullahiyan, ülkesinin ortak toplantılar sırasında Şam Yönetiminin Türk topraklarına yönelik herhangi bir tehdit oluşmamasını garanti altına alması karşılığında Ankara'nın güçlerini Suriye'den çekmeyi taahhüt etmesini önerdiğini açıkladı.

Bakan, Suriye ve Türkiye'ye sunulan teklifin, anlaşmanın garantörleri olarak Rusya ve İran'ı da içerdiğini ve Suriye'nin güçlerini Türkiye sınırına konuşlandırmasını öngördüğünü belirtti.

RUSYA'DAN DA TEKLİF GELMİŞTİ

İran'ın önerisi ile ilgili Şam'dan resmi bir açıklama gelmezken, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov da yaklaşık iki hafta önce Moskova'nın hem Şam'a hem de Ankara'ya benzer bir öneri sunduğunu açıklamıştı.

Teklif, Türk kuvvetlerinin Suriye topraklarındaki varlığını meşrulaştıracak bir anlaşmanın oluşturulmasını hedefliyordu.

Lavrov bu teklifin Şam ve Ankara'ya, Türk kuvvetlerinin Şam'la işbirliği içinde "Suriye topraklarındaki teröristlerle" savaşmasına izin veren anlaşmayı yeniden gözden geçirme fırsatını sunduğunu belirtmişti.

Lavrov'un teklifi 1998 Adana Anlaşması'na dayanıyor ve Ankara ile Şam'ın ortak sınırları boyunca "terörizme" karşı mücadelede işbirliğini belirliyor. Teklif kapsamında Suriye, PKK desteğini kesecek ve liderinin Suriye topraklarından çıkarılmasını kolaylaştıracak. Ayrıca teklif, Türkiye'ye Suriye topraklarında sınırdan 5 kilometre içeriye kadar "terörist" örgütleri takip etme yetkisi de verecek.

Öte yandan Türkiye, siyasi çözüm ve istikrar sağlanana ve mültecilerin gönüllü ve güvenli bir şekilde geri dönüşleri garanti altına alınana kadar Suriye'nin kuzeyinden güçlerini çekmeyeceğini belirtiyor.