11 kişi , 14 yaşındaki kıza tecavüz edip diri diri yaktı!

14 yaşındaki ismi açıklanmayan bir kız çocuğu 11 kişinin cinsel saldırısına uğradıktan sonra diri diri yakıldı. Kızın ağabeyi yanmış bedeni teşhis etmenin zor olduğunu söylerken genç kızı takısından tanıyabildi.

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11 kişi , 14 yaşındaki kıza tecavüz edip diri diri yaktı!

Hindistan’ın Rajastan eyaletinde 14 yaşındaki kızın bir ormanlık alanda yanmış halde bulunan bedeni ülke gündemine yerleşti. Yaşanan olayın toplu tecavüz vakası olduğu ortaya çıkarken canlı canlı üzerine benzin dökülüp yakıldığı belirtildi.

İNFİAL YARATAN OLAY

Adı açıklanmayan 14 yaşındaki küçük kızın ailesinin koyunlarına bakmak için evden ayrıldı ve uzun bir süre geri dönmemesi üzerine ailesi polise haber verdi. Polis ağabeyiyle yaptığı arama çalışmaları sırasında ormanlık bir alanda 14 yaşındaki kızın yanmış haldeki cansız bedenini buldu.

Olaya ilişkin olarak 11 erkek gözaltına alındı. Gözaltına alınan 9 kişinin 400 sayfadan fazla suç dosyasının olduğu, iki kişinin ise yaşının küçük olduğu belirtildi.

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