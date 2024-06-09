100 yaşındaki 2. Dünya Savaşı gazisi, 96 yaşındaki nişanlısıyla evlendi: "Harika öpüşüyor"

2. Dünya Savaşı'nın gidişatını değiştiren Normandiya Çıkarması'nın (D-Day) 80'inci yıl dönümünde, 100 yaşındaki savaş gazisi Harold Terens ile 96 yaşındaki nişanlısı Jeanne Terens evlendi. Çiftin sembolik nikahı, çıkarmanın gerçekleştiği Normandiya'da, 1944 yılında çetin çatışmalara da sahne olan Carentan kasabasının belediye binasında kıyıldı.

"AŞK GENÇLERE ÖZGÜ DEĞİL"

Artı Gerçek'te yer alan habere göre; ABD vatandaşı olan Terens, 80 yıl önce Alman birliklerine karşı savaştığı Normandiya'daki törenden önce "Bu benim hayatımın en güzel günü" dedi. Swerlin de, "Aşk sadece gençlere özgü değil biliyor musunuz? Karnımızda kelebekler uçuşuyor" diye konuştu. Nikah sırasında çiftin evlilik yeminleri, Belediye Başkanı Jean-Pierre Lhonneur tarafından İngilizce olarak okundu.

GAZZE'DEKİ SAVAŞIN SON BULMASINI DİLEDİ

Terens'in, şampanya kadehini "Herkesin sağlığına. Dünyada barışa, demokrasinin korunmasına ve Ukrayna ile Gazze'deki savaşların son bulmasına" diye kaldırması dikkat çekti.

"HARİKA ÖPÜŞÜYOR"

Swerlin ise törenden sonra televizyon kameralarına yaptığı açıklamada, 100 yaşındaki eşi için "O harika öpüşüyor biliyor musunuz?" dedi. Terens'in "Tamam bu kadar yeter" demesi gülüşmelere yol açtı. Swerlin, "Doğru erkeği bulmak için 96 sene bekledim ve şimdi, kraliçeler ve kralların sahip olacağı bir düğünüm oldu. Yeniden genç hissediyorum. Büyün hayatımın en güzel zamanındayım" dedi.

Çiftin nikahı için 80'inci yıl kutlamalarının da yapıldığı kasabada yüzlerce kişi belediye binasının önünde toplandı. Bazıları 2. Dünya Savaşı döneminin kostümlerini de giyen katılımcılar, toplam yaşları 196 olan çifti alkışlarla karşıladı.

MACRON AĞIRLADI: "GENÇ ÇİFTİ TEBRİK EDİYORUM"

Terens ve Terens, nikahtan sonra Paris'teki Elysee Sarayı'nda, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un ABD Başkanı Joe Biden'ın onuruna verdiği yemeğe de katıldı. Macron yemekte yaptığı konuşmada, "Yeni evli genç çifti tebrik ederim. Carentan kasabası, sizin nikahınıza ev sahipliği yaptığı için mutlu. Biz de nikah yemeğinize ev sahipliği yaptığımız için mutluyuz" dedi.

Öte yandan, Carentan Belediyesi'nin yabancıları evlendirme yetkisi bulunmuyor. Belediye Başkanı Lhonneur de çiftin nikahının sembolik olduğunu vurgularken, "Sevgi ebedidir. Onlara sonsuz mutluluk diliyorum" diye konuştu.

BİRLİĞİNDEKİ PİLOTLARIN YARISI ÖLMÜŞTÜ

Terens, ABD Hava Kuvvetleri'nin bir mensubu olarak Fransa'yı ilk kez, Normandiya Çıkarması'ndan kısa süre sonra ziyaret etmişti. Çıkarma sırasında İngiltere'de bir radyo teknisyeni olarak hizmet veren Terens, Fransa'dan dönen uçakların tamirine yardım etmişti. D-Day'de kendi birimindeki pilotların yarısının öldüğünü anlatmıştı. Çıkarmadan 12 gün sonra ise kendisi de Fransa'ya konuşlandırılmış, Alman savaş esirleri ile kurtarılan Amerikalı savaş esirlerinin İngiltere'ye transferinde görev almıştı.