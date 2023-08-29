Tunceli'de Munzur ve Pülümür vadileri 'Kesin korunacak hassas alan' ilan edildi

Tunceli ili Pülümür, merkez ve Ovacık ilçeleri sınırları içerisinde bulunan Munzur ve Pülümür vadileri, Resmi Gazete'de yayımlanan karar ile 'Kesin korunacak hassas alan' olarak tescil edildi.

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Tunceli'de Munzur ve Pülümür vadileri 'Kesin korunacak hassas alan' ilan edildi

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan kararla, Tunceli’de bulunan Munzur ve Pülümür vadileri 'Kesin korunacak hassas alan' olarak tescil edildi.

Resmi Gazete'de yayımlanan kararda şu ifadelere yer verildi:

"Tunceli ili, Pülümür, Merkez ve Ovacık ilçeleri sınırları içerisinde bulunan Munzur ve Pülümür vadileri potansiyel doğal sit alanının koruma statüsünün değerlendirilmesi sonucunda, ekli kroki ile listede sınır ve koordinatları gösterilen alanın kesin korunacak hassas alan olarak tescil ve ilan edilmesine, 1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 109'uncu maddesi gereğince karar verilmiştir."

Kararda, alanların krokisi ile koordinatlarına da yer verildi.

Kaynak: Gerçek Gündem

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