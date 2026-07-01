Şişeni At, Paranı Al! Türkiye’de ‘DOA’ Dönemi Resmen Başladı: Her Ambalaja 1 TL İade

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Türkiye, çevre ve ekonomi vizyonunda tarihi bir dönüşüme imza atarak Depozito Yönetim Sistemi’ni (DOA) tüm genelinde devreye aldı.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum’un "Şişeni DOA’ya at, 1 TL kazan" sözleriyle duyurduğu yeni dönemle birlikte, hem doğanın korunması hem de vatandaşın bütçesine doğrudan katkı sağlanması amaçlanıyor.

YILLIK 25 MİLYAR AMBALAJ DÖNÜŞTÜRÜLECEK

Sıfır Atık hareketinin en büyük halkalarından biri olan Depozito Yönetim Sistemi, Türkiye’nin dört bir yanında eş zamanlı olarak hayata geçti.

Yeni sistemin detaylarını sosyal medya hesabı üzerinden paylaşan Bakan Murat Kurum, DOA uygulaması sayesinde her yıl tam 25 milyar ambalajın toplanacağını açıkladı. Projenin başarıya ulaşmasıyla birlikte Türkiye ekonomisine yıllık 30 milyar TL’lik dev bir katma değer sunulması hedefleniyor.

SİSTEM NASIL ÇALIŞACAK?

Vatandaşların sisteme dahil olması ve iade bedellerini alabilmesi için süreç tamamen dijital altyapıyla yürütülecek:

Uygulamayı İndirin: "Depozitosu Olan Ambalajlar" (DOA) isimli mobil uygulama, dijital marketlerden ücretsiz olarak cep telefonlarına yüklenecek.

"Depozitosu Olan Ambalajlar" (DOA) isimli mobil uygulama, dijital marketlerden ücretsiz olarak cep telefonlarına yüklenecek. En Yakın Makineyi Bulun: Uygulama üzerinden harita yardımıyla en yakın DOA iade makinesinin konumu tespit edilecek.

Uygulama üzerinden harita yardımıyla en yakın DOA iade makinesinin konumu tespit edilecek. Şişeleri Teslim Edin: Üzerinde DOA logosu bulunan plastik, cam şişeler ile alüminyum içecek kutuları bu makinelere bırakılacak.

Üzerinde DOA logosu bulunan plastik, cam şişeler ile alüminyum içecek kutuları bu makinelere bırakılacak. Paranızı Çekin veya Harcayın: İade edilen her bir ambalaj için 1 TL, anında kullanıcının DOA uygulamasındaki dijital cüzdanına tanımlanacak.

BİRİKEN PARALAR NAKİT OLARAK ÇEKİLEBİLECEK

Vatandaşlar dijital cüzdanlarında biriken teşvik bedellerini dilerlerse doğrudan banka hesaplarına transfer edebilecek ya da ATM'ler vasıtasıyla anında nakit paraya dönüştürebilecek. Ayrıca bu bakiyeler, sistemle anlaşmalı olan iş yerlerinde alışveriş yapmak için de bir ödeme yöntemi olarak kullanılabilecek.

Kaynak: AA