Şişeni At, Paranı Al! Türkiye’de ‘DOA’ Dönemi Resmen Başladı: Her Ambalaja 1 TL İade

Türkiye genelinde milyarlarca atığı ekonomiye kazandıracak Depozito Yönetim Sistemi resmen yürürlüğe girdi. Vatandaşlar iade ettikleri her plastik, cam ve alüminyum içecek ambalajı için 1 TL kazanırken, sistemin ülke ekonomisine yıllık 30 milyar TL katkı sağlaması hedefleniyor.

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Şişeni At, Paranı Al! Türkiye’de ‘DOA’ Dönemi Resmen Başladı: Her Ambalaja 1 TL İade
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Türkiye, çevre ve ekonomi vizyonunda tarihi bir dönüşüme imza atarak Depozito Yönetim Sistemi’ni (DOA) tüm genelinde devreye aldı.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum’un "Şişeni DOA’ya at, 1 TL kazan" sözleriyle duyurduğu yeni dönemle birlikte, hem doğanın korunması hem de vatandaşın bütçesine doğrudan katkı sağlanması amaçlanıyor.

Şişeni At, Paranı Al! Türkiye’de ‘DOA’ Dönemi Resmen Başladı: Her Ambalaja 1 TL İade - Resim : 1

YILLIK 25 MİLYAR AMBALAJ DÖNÜŞTÜRÜLECEK

Sıfır Atık hareketinin en büyük halkalarından biri olan Depozito Yönetim Sistemi, Türkiye’nin dört bir yanında eş zamanlı olarak hayata geçti.

Şişeni At, Paranı Al! Türkiye’de ‘DOA’ Dönemi Resmen Başladı: Her Ambalaja 1 TL İade - Resim : 2

Yeni sistemin detaylarını sosyal medya hesabı üzerinden paylaşan Bakan Murat Kurum, DOA uygulaması sayesinde her yıl tam 25 milyar ambalajın toplanacağını açıkladı. Projenin başarıya ulaşmasıyla birlikte Türkiye ekonomisine yıllık 30 milyar TL’lik dev bir katma değer sunulması hedefleniyor.

Şişeni At, Paranı Al! Türkiye’de ‘DOA’ Dönemi Resmen Başladı: Her Ambalaja 1 TL İade - Resim : 3

SİSTEM NASIL ÇALIŞACAK?

Vatandaşların sisteme dahil olması ve iade bedellerini alabilmesi için süreç tamamen dijital altyapıyla yürütülecek:

  • Uygulamayı İndirin: "Depozitosu Olan Ambalajlar" (DOA) isimli mobil uygulama, dijital marketlerden ücretsiz olarak cep telefonlarına yüklenecek.
  • En Yakın Makineyi Bulun: Uygulama üzerinden harita yardımıyla en yakın DOA iade makinesinin konumu tespit edilecek.
  • Şişeleri Teslim Edin: Üzerinde DOA logosu bulunan plastik, cam şişeler ile alüminyum içecek kutuları bu makinelere bırakılacak.
  • Paranızı Çekin veya Harcayın: İade edilen her bir ambalaj için 1 TL, anında kullanıcının DOA uygulamasındaki dijital cüzdanına tanımlanacak.

Şişeni At, Paranı Al! Türkiye’de ‘DOA’ Dönemi Resmen Başladı: Her Ambalaja 1 TL İade - Resim : 4

BİRİKEN PARALAR NAKİT OLARAK ÇEKİLEBİLECEK

Vatandaşlar dijital cüzdanlarında biriken teşvik bedellerini dilerlerse doğrudan banka hesaplarına transfer edebilecek ya da ATM'ler vasıtasıyla anında nakit paraya dönüştürebilecek. Ayrıca bu bakiyeler, sistemle anlaşmalı olan iş yerlerinde alışveriş yapmak için de bir ödeme yöntemi olarak kullanılabilecek.

Kaynak: AA

Etiketler
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Murat Kurum
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