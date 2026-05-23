İstanbul'un Havası Alarm Veriyor: Nisan Ayında Kirlilik Yüzde 23 Arttı, İşte En Kirli İlçeler

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

İstanbul genelindeki hava kalitesine yönelik endişe verici veriler açıklandı. İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) Uçak ve Uzay Bilimleri Fakültesi İklim Bilimi ve Meteoroloji Mühendisliği Bölümü Başkanı Prof. Dr. Hüseyin Toros liderliğinde yürütülen çalışmada, 2025 ve 2026 yıllarının nisan aylarına ait hava kirliliği oranları karşılaştırmalı olarak mercek altına alındı.

HAVA KİRLİLİĞİ YÜZDE 23 ARTTI

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ile İstanbul Büyükşehir Belediyesine (İBB) ait 25 hava kalitesi ölçüm istasyonundan alınan veriler, şehirdeki partikül madde (PM10) konsantrasyonu ortalamasının metreküp başına 27,7 mikrogramdan 34,1 mikrograma çıktığını gösterdi.

Bu durum, partiküler madde kaynaklı hava kirliliğinin bir yılda yüzde 23 oranında tırmandığı anlamına geliyor.

ZİRVEDE KAĞITHANE VAR

Rapora göre nisan ayında İstanbul’un havası en kirli ölçülen noktası metreküp başına 63,76 mikrogramla "Kağıthane" istasyonu oldu. Bu bölgeyi sırasıyla metreküp başına 54,13 mikrogramla Tuzla ve 53,43 mikrogramla Sultangazi 2 istasyonları izledi.

SARIYER VE ARNAVUTKÖY HIZLA KİRLENİYOR

Bir önceki yılın nisan ayına oranla kirlilik miktarının en agresif yükseliş gösterdiği yerler ise yüzde 139 artışla "Sarıyer" ve yüzde 138 artışla "Arnavutköy" olarak dikkat çekti. Prof. Dr. Hüseyin Toros, Sarıyer, Arnavutköy ve Kağıthane 1 istasyonlarının geçen yıla kıyasla havası en fazla kirlenen noktalar olarak öne çıktığını vurguladı.

19 İSTASYONDA KİRLİLİK ARTARKEN 6 İSTASYON NEFES ALDI

İnceleme yapılan 25 istasyonun 19'unda hava kirliliği oranları yükselirken, sadece 6 istasyonda düşüş kaydedildi.

Dönem boyunca İstanbul'un havası en temiz ölçülen noktası metreküp başına 17,14 mikrogram partikül madde ile "Kumköy" oldu. Kumköy'ü 18,34 mikrogramla Büyükada ve 19,42 mikrogramla Alibeyköy takip etti.

Hava kirliliği oranının nisan ayında bir önceki yılın aynı dönemine göre en çok azaldığı istasyon ise yüzde 26'lık düşüşle "Kartal" olarak belirlendi. Kartal’ın ardından hava kalitesinde iyileşme görülen diğer bölgeler yüzde 18 ile Esenler ve yüzde 6 ile Sultangazi 1 istasyonları oldu.

Kaynak: AA