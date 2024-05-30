Sigara izmaritini sazlık alana atıp yangına sebep oldu; "kasıtlı yapmadım, söndürmeye çalıştım" diyerek kendini savundu

Antalya’da içtiği sigaranın izmaritini sazlık alana atan vatandaş, yangın çıkmasına neden oldu.

Sigara izmaritini sazlık alana atıp yangına sebep oldu; "kasıtlı yapmadım, söndürmeye çalıştım" diyerek kendini savundu

Antalya’da Manavgat’ın Örnek Mahallesi Kumyolu Küme Evleri mevkiinde ırmak kenarında bulunan sazlık alanda yangın çıktı.

İhbar üzerine Antalya Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi Manavgat Birimi, Manavgat İlçe Jandarma Komutanlığı Merkez Jandarma Karakolu ve Manavgat Emniyet Müdürlüğü ekiplerini alarma geçirdi. Tekne imalathanelerinin yakın noktasındaki yangın, itfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesi ile büyümeden kısa sürede söndürüldü.

"KASITLI YAPMADIM"

Yangında ırmak kenarındaki sazlık ve söğüt ağaçları zarar görürken, güvenlik güçlerinin olay yerinde bulunan Cemil Eren ile yaptığı görüşmede Eren, yangını çıkaran kişinin kendisi olduğunu belirledi. 20 yıldır aynı yerde balık tuttuğunu belirten Eren, "Balık tutarken içtiğim sigaranın izmaritini attım. İzmarit gazete kağıdının üzerine düştü ve yanmaya başladı. Kasıtlı yaptığım bir şey yok. Ekipler gelinceye kadar söndürmek için gayret sarf ettim" dedi. Cemil Eren, Manavgat Emniyet Müdürlüğü ekiplerince Cumhuriyet Polis Karakolu'na götürüldü.

Kaynak: İHA

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