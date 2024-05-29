Salda Gölü'nü katleden şirkete kamudan milyonluk ihale

Burdur’da 'Türkiye’nin Maldivleri' olarak görülen Salda Gölü’ne iş makineleriyle giren ve yüzlerce yılda oluşan kumları taşıyarak çevreye zarar veren şirkete kısa süre önce milyonlarca liralık ihale verildiği ortaya çıktı.

BirGün'den İsmail Arı'nın haberine göre, Adalet Bakanlığı 2 Nisan tarihinde “Gaziantep Nizip Ek Adalet Binası Yapım İşi ve Mevcut Binanın Tadilat İşi” başlığıyla bir ihale düzenledi. 13 Mayıs’ta imzalanan sözleşmeye göre ihaleyi 675 milyon TL teklif veren Güngör Tarım İnşaat Şirketi aldı. İhaleye başka şirketin katılmaması da dikkatleri çekti.

Adalet Bakanlığı’nın kasasından milyonlarca liranın aktarılacağı şirket hafızalara Salda Gölü’yle kazınmıştı. İktidar, 2019 yılında Salda Gölü’ne tüm tepkilere ve itirazlara rağmen bir millet bahçesi yapılacağını açıkladı.

Ardından da Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’na bağlı Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ), 31 Temmuz 2019 tarihinde “Salda Gölü Millet Bahçesi” adı altında bir ihale düzenledi. Bu ihaleyi 21 milyon 770 bin TL’ye Güngör Tarım İnşaat isimli bir şirket aldı.

KAMYONLARLA GİRDİLER

İhaleye ve millet bahçesi projesine itirazlar yükselirken koronavirüs salgınını fırsata çevirmek isteyen şirket, 2020 yılının Nisan ayında inşaat çalışmalarına başladı. Şirkete ait iş makinesi ve kamyonlar, Salda Gölü kıyısındaki kumsal alana girdi. Ardından da kepçeyle kazılıp, kamyonlarla sahilden alınan kumlar, beş kilometre uzağa, gölün başka noktasındaki kıyıya götürüldü. Bu olayın tepkilere neden olmasının ardından da şirket hakkında soruşturma başlatılmış, taşınan kumlar da eski yerlerine geri getirilmişti.

FİRMAYA CEZA KESİLMİŞTİ

Bu skandalından sonra da Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürü Mehmet Ali Kahraman, Salda Gölü’ne giderek incelemelerde bulundu. Kahraman, yaptığı açıklamada, Burdur Çevre İl Müdürlüğü tarafından Çevre Kanunu’na muhalefetten müteahhit firma Güngör Tarım’a 221 bin lira para cezası uyguladığını açıkladı. Kahraman, müteahhit kontrolünde görevli TOKİ’nin ise firmaya 200 bin lira ceza kestiğini belirtti. Firmaya toplamda 421 bin lira ceza verildi. Kahraman, firmayı kontrol görevini üstlenen TOKİ Daire Başkanı ve bir şube müdürünün görevlerinden alındığını açıklamıştı.

Salda’yı katleden Güngör Tarım İnşaat Şirketi kamuda 2011 ile 2024 yıllarını kapsayan son 14 yılda tam 34 ayrı ihale aldı. Bu ihalelerin toplam bedeli de 1 milyar 300 milyon TL’yi aşıyor.