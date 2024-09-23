Sellerin Yıkıcı Etkisi Köprüleri Vurdu

Giresun’da son yıllarda yaşanan sel afetlerinde yıkılan ve zarar gören 30 köprüden 10’u yeniden inşa edildi, 20’sinin ise yapımı sürüyor.

Giresun Valisi Mehmet Fatih Serdengeçti, AK Parti Giresun Milletvekili Ali Temür, İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Tolga Erener ve DSİ Giresun Şube Müdürü Hamdi Kotan yapımı tamamlanan Teyyaredüzü-Boztekke ve Aksu-TOKİ köprülerinde incelemelerde bulundu.



Yapılan incelemenin ardından açıklamalarda bulunan Giresun Valisi Mehmet Fatih Serdengeçti, “Giresun son yıllarda şiddetli sağanak yağışlardan dolayı sel afetlerine maruz kaldı. O dönemlerde bütün birimlerimiz çok büyük gayretler içerisinde bulundu ve bulunuyor. Alınan tedbirler sayesinde çok şükür bu sene çok ciddi bir sel afetine maruz kalmadık. DSİ tarafından ilimizde köprüler, sellere karşı tensip bentleri, içme suları ve aynı zam

Şu anda çiftçilerimiz için barajlar da yapıyor. Bu manada bugüne kadar yaşanan sel afetinden zarar görmüş 30 köprüden 10’u tamamlanarak hizmete açıldı, 20’sinin ise yapımı devam ediyor” dedi.

AK Parti Giresun Milletvekili Ali Temür ise hizmete açılan Teyyaredüzü mahallesiyle Boztekke, Darıköy ve Yaykınlık köylerinin ulaşımını sağlayan köprünün 18 milyon lira, Aksu-TOKİ köprüsünün ise 45 milyon lira olmak üzere toplamda 53 milyon liralık bir yatırım olduğunu söyledi.

Kaynak: AA