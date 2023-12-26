RES projesine halktan tepki: 'Daven Enerji, Orhangazi'yi terk et'

Bursa, Kocaeli ve Yalova ili sınırları içerisinde yapılmak istenen rüzgar enerji santralına yurttaşlar tepki gösterdi.

RES projesine halktan tepki: 'Daven Enerji, Orhangazi'yi terk et'

Daven Enerji Yatırımları Sanayi ve Ticaret A.Ş. Yalova’nın Altınova, Bursa’nın Orhangazi, Kocaeli’nin Karamürsel ilçesinde ‘Sermayecik Depolamalı Rüzgar Enerji Santralı (DRES) Projesi’ için harekete geçti.

ÇED süreci kapsamında yapılan toplantıya katılan köy muhtarları ve yurttaşları projeye tepki gösterdi.

Kurulmak istenen 8 tribünün 6’sının planladığı Orhangazi sınırları içerisindeki 4 köy muhtarı, projeyi yaptırmamak için mücadele edeceğini belirtti.

"KÖYLÜLERİN YANINDA YER ALACAĞIZ"

Bölge halkına destek için Bursa Su Kolektifi de eyleme katıldı.

Kolektiften yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Bursa Orhangazi'de Üreğil, Keramet, Çakirlı ve Mahmudiye köylerini kapsayan, Kocaeli'de Kızderbent ve Yalova'da Sermayecik köyünde proje çerçevesinde toplam 8 adet türbinin olacağı proje için bugün 3 ilde halkın katılımı toplantısı yapıldı. Biz de Bursa Su Kolektifi olarak sürece dahil olduk ve yapılan toplantıda bölge halkının yanında yer aldık. Toplantıda firma .alışanın bilgilendirmesi sırasında köylülerin itirazları oldu.

Mahmudiye muhtarı 4 köy muhtarı ve halkı olarak bu projeyi istemediklerini tutanak ile tespit ettirdi ve toplantıyı toplu halde terk ettik. Yenilenebilir enerjinin birer ekokırum projesine dönüştürülerek uygulanmasına karşıyız. Yerel halkın istemediği projelerin de gerçekleşmemesi lazım. Bundan sonra da sürecin takipçisi olacağız ve köylülerin yanında yer alacağız.”

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