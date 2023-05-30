Kırklarelili yurttaşlar taş ocağına tepki: 'Yeşil çam ormanlarımızın dibinde'

Kırklareli’nin Vize ilçesine bağlı Okçular köyünde açılan taş ocaklarına bölge sakinlerinin tepkisi sürüyor. Bölgede dördüncü bir taş ocağı açılmak istendiğini söyleyen bir yurttaş, “Açılmak istenen taş ocağı, yeşil çam ormanlarımızın dibinde. Su kaynaklarımızın üzerine açılmak isteniyor" dedi.

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Kırklarelili yurttaşlar taş ocağına tepki: 'Yeşil çam ormanlarımızın dibinde'

Kırklareli’nin Vize ilçesine bağlı Okçular köyünde halk, taş ocaklarına karşı mücadelesine devam ediyor. Vize İnsan Doğa Yaşam Derneği altında örgütlenen yurttaşlar, doğaya zarar verdiğini belirttikleri taş ocaklarının kapatılmasını istiyor.

"BURADA 4 TANE TAŞ OCAĞI İSTEMİYORUZ"

Bölgede dördüncü bir taş ocağı açılmak istendiğini belirten Fatma Altuntaş, şunları söyledi:

“Son 10 sene içinde ilçemize, arkamızda gördüğünüz yerde 3 mevcut taş ocağı var. Aktif çalışıyorlar. Günde 700 tane kamyon geçiyor bu yollardan. Bunlar yetmedi, bir tane daha taş ocağı açılmak isteniyor. Bu açılmak istenen taş ocağı, yukarıda bizim yeşil çam ormanlarımızın dibinde. Su kaynaklarımızın üzerine açılmak isteniyor. Daha önce 2019 yılında bunlara davamızı açtık ve davayı kazandık. Ama bununla yetinmediler. Şimdi yeniden ‘Biz tozu önleyeceğiz’ diyorlar. Toza bakın, önlenmiş toz var mı şu anda? Hiçbir şey yok. Yerler yaş olduğu halde yine toz kalkıyor. Buna rağmen, köyün içme suyu olduğu yere ‘Kullanılamaz’ diye rapor almışlar. Fakat geçen sene Özel İdare Müdürlüğü köyün içme suyu deposunu yeniledi. Bundan 4 sene evvel de köyün içme suyu iletim hattını yeniledi. Nasıl içilmez suymuş bu? Yalan yanlış haberlerle dosyalara ekleyip ekleyip Ankara’ya gönderiyorlar. Biz, burada 4 tane taş ocağı istemiyoruz.”

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