İSKİ Açıkladı: İstanbul'da Barajlar Alarm Vermeye Başladı

Kavurucu sıcakların etkisini göstermesi ve yağışların azalması nedeniyle İstanbul barajları alarm vermeye başladı. İSKİ'nin verilerine göre İstanbul'daki barajlarda doluluk oranları yüzde 50'nin altına düşerek 49.86 oldu.

Son Güncelleme:
İSKİ Açıkladı: İstanbul'da Barajlar Alarm Vermeye Başladı

Aşırı sıcak ve yağışsız geçen günlerin ardından barajlardaki su seviyesi azalmaya devam ediyor. İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi’nin (İSKİ) verilerine göre, İstanbul'da barajların ortalama doluluk oranı yüzde 49.86 oldu.

İSKİ Açıkladı: İstanbul'da Barajlar Alarm Vermeye Başladı - Resim : 1

Barajlardaki en yüksek su miktarı yüzde 63.85 ile Terkos Barajı, en düşük su miktarı ise yüzde 16.26 ile Alibey Barajı oldu.

İstanbul barajlarında doluluk oranının, yağışların etkili olup sıcak havalara ara verilmesiyle birlikte yükselişe geçmesi bekleniyor.

İSKİ'nin verilerine göre 22 Ağustos itibariyle İstanbul'da baraj doluluk oranları şöyle:

• Alibey Barajı yüzde 16.26

• Büyükçekmece Barajı yüzde 48.59

• Darlık Barajı yüzde 54.29

• Elmalı Barajı yüzde 58.33

• Istrancalar Barajı yüzde 29.92

• Kazandere Barajı yüzde 16.81

• Pabuçdere Barajı yüzde 29.8

• Sazlıdere Barajı yüzde 51.76

• Terkos Barajı yüzde 63.85

• Ömerli Barajı yüzde 50.75

Kaynak: Ajanslar

Son Güncelleme:
Pamucak’ta Dikkat Çeken Kum Zambakları Pamucak’ta Dikkat Çeken Kum Zambakları
Tüm Haklarını Onun İçin Kullandı: Timur Cihantimur ABD'deki Cezaevinde Yalnızca Bir Kişiyi Aramış Timur Cihantimur Cezaevinde Yalnızca Bir Kişiyi Aramış
NOW TV'de Yayımlanıyordu! İddialı Dizinin Yeni Adresi Belli Oldu NOW TV'de Yayımlanıyordu! İddialı Dizinin Yeni Adresi Belli Oldu
Kabaran ve Sönmeyen Poğaça Yapmanın Yolu! Meğer Bu Kadar Kolaymış Kabaran ve Sönmeyen Poğaça Yapmanın Yolu! Meğer Bu Kadar Kolaymış
ÇOK OKUNANLAR
Meteoroloji 18 İl İçin Alarm Verdi! Gök Gürültülü Sağanak Geliyor Meteoroloji 18 İl İçin Alarm Verdi!
Yeni Yılda Asgari Ücrete Ne Kadar Zam Yapılacak? Uzman İsim Oran Verdi! Yeni Yılda Asgari Ücrete Ne Kadar Zam Yapılacak?
Asker Eğlencesi Kanlı Bitti! Polis Darbedildi Asker Eğlencesi Kanlı Bitti! Polis Darbedildi
Bakan Tekin Tarih Vererek Duyurdu! Öğretmen Atamalarında Yeni Gelişme Öğretmen Atamalarında Yeni Gelişme
Galatasaray, Young Boys'a 3-2 Mağlup Oldu! Batshuayi Golleriyle Tarihe Geçti Batshuayi'nin Golleri Aslan'a Yetmedi