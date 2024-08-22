İSKİ Açıkladı: İstanbul'da Barajlar Alarm Vermeye Başladı

Aşırı sıcak ve yağışsız geçen günlerin ardından barajlardaki su seviyesi azalmaya devam ediyor. İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi’nin (İSKİ) verilerine göre, İstanbul'da barajların ortalama doluluk oranı yüzde 49.86 oldu.

Barajlardaki en yüksek su miktarı yüzde 63.85 ile Terkos Barajı, en düşük su miktarı ise yüzde 16.26 ile Alibey Barajı oldu.

İstanbul barajlarında doluluk oranının, yağışların etkili olup sıcak havalara ara verilmesiyle birlikte yükselişe geçmesi bekleniyor.

İSKİ'nin verilerine göre 22 Ağustos itibariyle İstanbul'da baraj doluluk oranları şöyle:

• Alibey Barajı yüzde 16.26

• Büyükçekmece Barajı yüzde 48.59

• Darlık Barajı yüzde 54.29

• Elmalı Barajı yüzde 58.33

• Istrancalar Barajı yüzde 29.92

• Kazandere Barajı yüzde 16.81

• Pabuçdere Barajı yüzde 29.8

• Sazlıdere Barajı yüzde 51.76

• Terkos Barajı yüzde 63.85

• Ömerli Barajı yüzde 50.75

Kaynak: Ajanslar