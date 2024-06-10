İl Tarım ve Orman Müdürlüğü uyardı: O yasağa uymayanlara para cezası kesilecek

Sivas İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, anız yangınlarının önüne geçilmesi için uyarıda bulundu.

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İl Tarım ve Orman Müdürlüğü uyardı: O yasağa uymayanlara para cezası kesilecek

Sivas İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, yaklaşan hububat hasadı için çiftçileri uyardı. Hasat sonrası tarlada kalan kuru otların yakılmaması için uyarılarda bulunan Tarım ve Orman İl Müdürlüğü, yasağa uymayanlar hakkında yasal işlem başlatılacağını duyurdu.

Anızın organik yapıya sahip olduğu ve toprakla karışması gerektiğine dikkat İl Tarım ve orman Müdürü Seyit Yıldız, “İlimizde hububat ürün hasadından sonra toprağın yapısına ve çevreye vereceği zarar göz önüne alınarak anızların yakılması, çevre ve toplum sağlığı, kamu düzeni, halkın güvenliği ve esenliği ile kamu malları üzerindeki olumsuz etkilerini önlemek gerektiğinden, 2872 Sayılı Çevre Kanununun Ek madde 1/c bendine rağmen ilimizde kontrollü anız yakılmasına izin verilmeyecektir” dedi.

HER BİR DEKAR İÇİN PARA CEZASI

Anız yangınlarının önüne geçilmesi için müdürlük tarafından yapılan duyuruda, “İlimiz sınırları içerisinde 2024 yılında anız yakmak; Valiliğimizin almış olduğu 2024/02 Sayılı Anız Yangınlarının Önlenmesi Valilik Tebliği ile yasaklanmıştır. Tebliğe göre anız yakanlara her dekar için 386,79 TL idari para cezası uygulanacak olup anız yakma fiilinin orman ve sulak alanlara bitişik yerler ile meskûn mahallerde işlenmesi durumunda ceza beş kat artırılacak, ayrıca 6831 Sayılı Orman Kanununun ilgili cezai müeyyideleri uygulanacaktır. İlimiz çiftçilerine duyurulur" ifadelerine yer verildi.

Kaynak: İHA

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