Eskişehir'de Boş Araziye Atılan Çöpler Çevre ve Görüntü Kirliliği Yarattı

Eskişehir’de boş araziye atılan çöplerin toplanmamasından dolayı oluşan çevre ve görüntü kirliliği, vatandaşların tepkisine neden oldu.

Eskişehir'de Boş Araziye Atılan Çöpler Çevre ve Görüntü Kirliliği Yarattı

Eskişehir İstiklal Mahallesi’nde duyarsız vatandaşlar tarafından boş araziye atılan çöpler görüntü ve çevre kirliliğine sebep oldu. Vatandaşlar, sorumsuz kişi ya da kişiler tarafından atılan çöpler zaman zaman rüzgârın da etkisiyle dağıldığını, aynı zamanda mahallede kötü görüntüye sebep olduğunu söyledi. Açık alana bırakılan çöplerin görüntüsünden rahatsız olduğunu dile getiren vatandaşlar, bu durumun bir an önce önlenmesi gerektiğini belirtti.

Kaynak: AA

Kasım Ayının En Şanslı Burçları Açıklandı. Paraya Doyacaklar Kasım Ayının En Şanslı Burçları Açıklandı. Paraya Doyacaklar
Bağcılar Belediyesi Temiz Çocukları Ödüllendirdi Bağcılar Belediyesi Temiz Çocukları Ödüllendirdi
Yer Silme Suyuna Sadece 1 Kaşık Ekleyin Fayansları Daha İyi Parlatıyor Yer Silme Suyuna Sadece 1 Kaşık Ekleyin Fayansları Daha İyi Parlatıyor
Bakanlık Alarm Verdi! İçme Suyuna Karıştı, İnsanlarda Kalıcı Hasar Bırakıyor İçme Suyuna Karıştı, İnsanlarda Kalıcı Hasar Bırakıyor