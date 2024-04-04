WhatsApp'ta düzeltilemeyen 'erişim' sorunu: Binlerce kullanıcı etkilendi

Mark Zuckerberg'in kurucusu olduğu Meta çatısı altında hizmet veren mesajlaşma uygulaması WhatsApp'a dünya genelinde erişim sorunu yaşanmaya devam ediyor.

WhatsApp'ta düzeltilemeyen 'erişim' sorunu: Binlerce kullanıcı etkilendi

Downdetector verilerine göre, WhatsApp'a TSİ 20.47 itibarıyla erişim sorunu yaşayan kullanıcı sayısında artış yaşandı. Dünya genelinde binlerce kullanıcının etkilendiği erişim sorunları, Türkiye'de de yoğun olarak görüldü.

Kullanıcılar, WhatsApp'a erişim sağlayamadıklarını bildirirken, şirket tarafından konuyla ilgili herhangi bir açıklama geldi.

WhatsApp tarafından X sosyal medya platformundan yapılan açıklamada, "Şu anda bazı kişilerin sorun yaşadığını biliyoruz, mümkün olan en kısa sürede herkes için işleri yüzde 100'e döndürmek için çalışıyoruz." ifadeleri kullanıldı.

Bakanlıktan Yerli ve Milli Uygulama Tavsiyesi

Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Ömer Fatih Sayan da X'ten yaptığı paylaşımda, "Whatsapp servislerinde global bir hizmet kesintisi olduğu Ulusal Siber Olaylara Müdahale Merkezimiz tarafından raporlanmıştır. Ekiplerimiz süreci takip etmektedir. Vatandaşlarımız yerli ve milli uygulamalarımızla kesintisiz iletişime devam edebilir." değerlendirmesinde bulundu.

Meteoroloji acil olarak uyardı! Yağış beklenen iller belli oldu Meteoroloji acil olarak uyardı! Yağış beklenen iller belli oldu
Tohumunu bulup eken hasat sonrası zengin oluyor... En faydalı bitkiymiş Tohumunu bulup eken hasat sonrası zengin oluyor... En faydalı bitkiymiş
Google suçunu kabul etti! 5 milyar dolardan fazla ceza: Milyonlarca kullanıcının gezinme geçmişi verilerini silecek Google suçunu kabul etti! 5 milyar dolardan fazla ceza
OpenAI'dan yeni teknoloji 'Voice Engine': 15 saniyelik kayıttan ses klonlayabiliyor OpenAI'dan yeni teknoloji 'Voice Engine': 15 saniyelik kayıttan ses klonlayabiliyor
ÇOK OKUNANLAR
Güne 1 kaşıkla başlayanlar fişek gibi oluyor: Balın içine çörek otu karıştırıp yiyenler o problemlerden kurtuluyor. Bal ve çörek otu karışımı neye iyi gelir? Güne 1 kaşıkla başlayanlar fişek gibi oluyor
Apar topar kadroya veda etti; NOW TV'de beklenmedik veda Apar topar kadroya veda etti; NOW TV'de beklenmedik veda
AYM'den belediyeler için flaş karar AYM'den belediyeler için flaş karar
İYİ Parti'de Akşener krizi; "Kurmaylarıyla arasındaki kriz derinleşti" "Kurmaylarıyla arasındaki kriz derinleşti"
Show TV'nin en sevilen dizisiydi; Ekran vedası yapacağı tarih Show TV'nin en sevilen dizisiydi; Ekran vedası yapacağı tarih