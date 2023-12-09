Ustası uyardı, kış aylarının olmazsa olmazı: 3 saatten fazla kullanmayın!

Elektrikli ısıtıcılar, kış aylarında vatandaşlar tarafından ısınmak için yoğun bir şekilde talep görüyor. Uzmanlar, sıkça kullanılan cihazların prizde fazla sürede takılmamasını tavsiye ederken, 3 saatten sonra cihazın dinlendirilmesi önerisinde bulundu.

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Ustası uyardı, kış aylarının olmazsa olmazı: 3 saatten fazla kullanmayın!

Elektrikli ısıtıcı satıcıları, kış aylarında sıkça kullanılan cihazların prizde fazla sürede takılmamasını tavsiye ediyor.

Bu cihazlar doğru kullanılmadığı zaman yangın gibi olaylara sebebiyet verebiliyor. Uzun süre prizde takılı kalan elektrikli cihazların elektronik aksamlarında da arızalar gelebiliyor.

UYUYAN ISITICI ÖNERİLİYOR

İHA'ya konuşan elektrikli ısıtıcı satıcıları, yaygın olarak satılan ısıtıcılardan uyuyan ısıtıcı denilen cihazların herhangi bir devrilme söz konusu olduğunda otomatik olarak söndüğünü ifade etti.

Ustası uyardı, kış aylarının olmazsa olmazı: 3 saatten fazla kullanmayın! - Resim : 1

3 SAATTEN FAZLA KULLANMAYIN

Özellikle elektrikli ısıtıcıların prizde takılı kalma süreleri ile ilgili uyarılarda bulunan elektrikli ısıtıcı satıcıları, cihazların dinlendirilerek kullanılmasını önerirken 3 saatten fazla prizde takılı kalmaması gerektiğini belirtti.

Kaynak: Gerçek Gündem

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