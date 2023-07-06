Ünlüler akın etti: Threads uygulaması 4 saatte 5 milyon kullanıcıyı geçti! Nasıl kayıt olunur?

Twitter, Facebook, Instagram, YouTube, LinkedIn gibi sosyal medya uygulamalarına bir yenisi daha eklendi. Facebook ve Instagram'ın sahibi Mark Zuckerberg, Twitter'a yeni bir rakip uygulama çıkardı. Bu uygulama ilk 4 saatte rekor bir katılımcı seviyesine ulaştı.

THREADS NEDİR?

Meta tarafından yapılan açıklamada, "Threads'de toplulukların bugün ilgilendikleri konulardan yarın trend olacak konulara kadar her şeyi tartışabileceği bir yer olacak. İlgilendiğiniz şey ne olursa olsun, en sevdiğiniz içerik oluşturucuları ve aynı şeyleri seven diğerlerini takip edip onlarla doğrudan bağlantı kurabilir veya fikirlerinizi, düşüncelerinizi ve yaratıcılığınızı dünyayla paylaşmak için kendinize ait sadık bir takipçi kitlesi oluşturabilirsiniz." ifadeleri yer aldı.

THREADS'E NASIL KAYIT OLUNUR?

Apple Store üzerinde yer alan görüntülerden yola çıkarak, kullanıcıların Instagram hesaplarını kullanarak platforma kayıt olabilecekleri ve mevcut kişilerini takip edebilecekleri belirtiliyor.

Ayrıca Threads hesabı açmak için Instagram'a üye olma şartının olmadığı duyuruldu. Buna göre Instagram hesabı olmayan kullanıcılar yeni hesap açarak Threads'e kayıt olabilecek.

4 SAATTE 5 MİLYON KULLANICIYI GEÇTİ

Facebook'un kurucusu Mark Zuckerberg, uygulama açıldıktan sonra "Threads'e hoşgeldiniz" paylaşımını yaptı. Zuckerberg, uygulamaya 4 saat içerisinde 5 milyondan fazla kişinin katıldığını duyurdu.

ÜNLÜ İSİMLERİN YENİ ADRESİ

Hesap açanlar arasında, Shakira gibi ünlü isimlerin yanı sıra; HBO, Netflix ve NPR gibi markalar da vardı.