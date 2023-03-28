Twitter'dan 'mavi tik' kararı: Artık göstermeyecek!

Twitter Üst Yöneticisi Elon Musk, onaylı hesap olarak bilinen "mavi tik" onay sisteminin kapsamını değiştireceğini duyurdu. Değişiklik kapsamında, ödeme yapmayan hesaplardan gelen gönderiler, "Sana Özel" başlığındaki önerilen tweet akışına dahil edilmeyecek.

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Twitter'dan 'mavi tik' kararı: Artık göstermeyecek!

BBC'nin haberine göre, 15 Nisan'dan itibaren yalnızca ücretli "Twitter Blue" özelliğine sahip kullanıcıların gönderileri, sosyal medya uygulamasının diğer kullanıcılarına önerilecek.

Değişiklik kapsamında, ödeme yapmayan hesaplardan gelen gönderiler, "Sana Özel" başlığındaki önerilen tweet akışına dahil edilmeyecek.

"TEK GERÇEKÇİ YOL"

Twitter'daki anketlerde ise yine yalnızca onaylı hesapların oy kullanmasına izin verilecek.

Musk, değişikliğin "gelişmiş yapay zeka robotlarının kontrolü ele geçirmesine yönelik tek gerçekçi yol olduğunu, aksi takdirde bunun, umutsuzca kaybedilen bir savaş olacağını" belirterek "Anketlerde oy kullanmak aynı nedenle doğrulama gerektirecek" ifadesini kullandı.

TARTIŞMALARA NEDEN OLDU

Bazı kullanıcılar, tartışmalı hesapların para ödeyerek öne çıkabileceğini belirterek değişiklikleri eleştirdi.

"Twitter Blue", kullanıcıların hesabına "mavi onay rozeti" ekleyen ücretli bir aylık abonelik hizmeti olarak kullanıma sunuluyor.

Kaynak: Gerçek Gündem

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