E-ticaret devleri, 'ücretsiz' teslimatı değiştiriyor!

Amazon ve müşteri sadakatini artırmak için ücretsiz teslimat sistemini kullanan diğer e-ticaret şirketleri, lojistik maliyetler yükselirken kârlarını korumak için çabalıyor.

Şirketler, müşterilerine daha hızlı hizmet vermek için ekstra ücretler ekliyor, minimum satın alma gerekliliklerini yükseltiyor ve ekstra maliyeti tüketicilere yükleyen başka değişiklikler yapıyor.

“ÜCRETSİZ TESLİMATIN GÜNLERİ SAYILI”

Reuters’ın haberine göre; Cambridge Retail Advisors'ın yönetici ortağı Ken Morris, "Ücretsiz teslimatın günleri sayılı," açıklamasını yaptı.

Morris, “Çoğu şirketin ücretsiz nakliyeyi sübvanse etmek için ürün fiyatlarını yükselttiğini biliyoruz. Buna rağmen enflasyon ve yükselen nakliye maliyetleri, bu hizmeti sürdürülemez hale getiriyor” dedi.

Domine ettiği e-ticaret sektöründe hem ücretsiz hem de hızlı kargonun standart haline gelmesini sağlayan Amazon'un son hamlelerini diğer e-ticaret şirketlerinin takip etmesi bekleniyor.

Kaynak: Gerçek Gündem