Tarihin en yüksek puanını alan telefon! iPhone'u bile geride bıraktı

Teknolojik gelişmeler hız kesmeden devam ederken akıllı telefon sektöründeki değişim ve dönüşüm de teknolojiyle beraber ilerlemeye devam ediyor. Bu kapsamda piyasaya her sürülen telefon bambaşka özelliklerle sunuluyor. Şimdi de o model hiçbir telefonun yapamadığı bir özellikle piyasaya sürüldü. Öyle ki piyasanın en bilindik kamera değerlendirme şirketi olan DXOMARK, şaşırtan bir rekoru kaydetti. Şu ana kadar kamera özellikleri ile hiçbir telefonun kaydedemediği başarıyı Huawei’nin yeni modeli başardı.

TARİHİN EN YÜKSEK PUANINI ALDI

ShiftDelete’de yer alan habere göre, geçen ay tanıtılan Huawei Pura 70 Ultra, geçtiğimiz günlerde piyasaya sürüldü. Söz konusu bu model kamera özellikleri ile resmen bir rekora imza attı. Cihazların kamera, hoparlör ve ekran gibi özelliklerini test edip puanlayan DXOMARK, şimdiye kadar dünyaca ünlü birçok telefon markasını test etti. Lakin Huawei’nin bu yeni modeline kadar hiçbir telefon modeli o puan eşiğini geçememişti.

Huawei Pura 70 Ultra, DXOMARK kamera testinden aldığı 163 puan ile rekor kırdı. Oldukça ünlü karşılaştırma platformunda bu puan daha önce hiç görülmemişti. XMAGE görüntü teknolojisine sahip 1 inçlik 50 Megapiksel kamerası ile piyasanın en iyi çekimlerini yapan Pura 70 Ultra, bu başarıyı ana kamerayla birlikte gelen 40 Megapiksel ultra geniş açılı lensi ve 50 Megapiksel OIS destekli telefoto kamerası ile yakaladı. Öyle ki bu özelliklerle ve aldığı puanla kamerası en başarılı denilen Apple’ı bile geride bıraktı.

DXOMARK’TA EN YÜKSEK PUANI ALAN 10 TELEFON

Sıra Cihaz İsmi Aldığı Puan

1 Huawei Pura 70 Ultra 163

2 Honor Magic 6 Pro 158

3 Huawei Mate 60 Pro+ 157

4 Oppo Find X7 Ultra 157

5 Huawei P60 Pro 156

6 Apple iPhone 15 Pro Max 154

7 Apple iPhone 15 Pro 154

8 Google Pixel 8 Pro 153

9 Oppo Find X6 Pro 153

10 Honor Magic 5 Pro 152