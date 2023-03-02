Samsung'dan isim değişikliği kararı
Güney Koreli teknoloji devi Samsung, Japonya'da isim değişikliğine gitti. Samsung markalandırması, Güney Kore ve Japonya arasında siyasi gerilime neden olmuştu.
Güney Kore ve Japonya arasında yaşanan siyasi gerilim nedeniyle Samsung, isim değişikliği kararı aldı.
Güney Koreli şirket artık Japonya'da Samsung ismi yerine "Galaxy" ismini kullanacak. Bu kararı almasındaki en büyük neden ise iki ülke arasındaki gerilim olarak tahmin ediliyor.
SAMSUNG İSMİ KALDIRILDI
Bu kararla Japonya'da bulunan hem çevrimiçi hem de lokal mağazalarda Samsung ismi kaldırıldı ve Galaxy yapıldı.
OLİMPİYATLARDA 'GALAXY' İSMİ İLE YER ALMIŞTI
2020 senesinde Tokyo'da düzenlenen Olimpiyatlarda Samsung, sponsor olmasına rağmen Galaxy isimi ile yer almıştı. Şirket bu kararı genele yayarak Japonya'daki pazar hacmini büyütmeye çalışacak.
Kaynak: Gerçek Gündem
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