QR kod ile menüye bakanlar dikkat

ABD Federal Soruşturma Bürosu (FBI), telefonların kamerası sayesinde internet ortamına yüklenen menüye erişilmesinin bazı riskleri olduğunu duyurdu

QR kod ile menüye bakanlar dikkat

FBI tarafından yapılan açıklamada, “Bazı dolandırıcılar, gerçek QR kodların üzerine kendi hazırladıkları QR kodları yapıştırıyor ve bu sayede kişilerin akıllı telefonlarına erişerek kişisel verilerini çalabiliyor” denildi.

Sahte QR kodu okutan kişilerin cihazlarına tehlikeli yazılım yüklendiği belirtilirken, kişinin özel verileri ve konumlarına da böylelikle erişilebildiği aktarıldı. FBI, “Gittiğiniz lokanta ve cafede fiziksel menü isteyin ve eğer QR kod kullanacaksanız, gönderilen linke dikkat ederek sizi sahte bir siteye yönlendirmelerine izin vermeyin” duyurusunu yaptı.

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