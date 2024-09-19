Oyun Tutkunları Logi PLAY DAYS'de Buluştu

Logitech'in oyun ve teknoloji tutkunlarına yönelik düzenlediği "Logi PLAY DAYS" etkinliği, Türkiye'deki ilk büyük organizasyonuyla Papara SuperMassive Gamer Hub'da gerçekleştirildi.

Logitech'in en yeni oyuncu ekipmanlarının tanıtıldığı etkinliğe, Logitech Türkiye Ülke Müdürü Sinem Erdoğmuş Yavuz ve Papara SuperMassive Espor Takımı Üst Yöneticisi (CEO) Bora Koçyiğit ev sahipliği yaptı. Logitech Gelişmekte Olan Ülkeler Pazarlama Direktörü Sony Wahib ve Logitech Türkiye Kategori ve Pazarlama Lideri Cihan Önal, yeni ürünlerin detaylarını oyunseverlerle paylaştı.

Logi PLAY DAYS etkinlikleri, 29 Eylül'e kadar devam edecek ve bu süreçte oyun tutkunlarına yönelik çeşitli kampanyalar ve aktiviteler düzenlenecek. 29 Eylül'deki final etkinliğinde katılımcılar, özel ödüllerin yanı sıra sürprizlerle karşılaşacak.

"TÜRKİYE'DE ÇOK CİDDİ BİR OYUN PAZARI VAR"

AA muhabirine açıklamalarda bulunan Yavuz, şirketin Türkiye'deki faaliyetlerini ve espora verdikleri desteği anlattı.

Logitech'in 1981'den beri faaliyet gösterdiğini kaydeden Yavuz, Logitech'in ürün portföyünde özellikle oyun aksesuarları ve çalışma alanlarını zenginleştiren ürünlerin bulunduğunu belirtti.

Yavuz, "Amacımız tüketicilerimizin hayatlarını kolaylaştırmak. Logitech 100 küsür ülkede zaten hizmet vermeye devam eden bir şirket. Yaklaşık 20 yıldır da Türkiye'deyiz." dedi.

Şirketin dünya çapında başlattığı "Logi PLAY DAYS" inisiyatifine dikkati çeken Yavuz, Türkiye'nin, bu girişimi eş zamanlı olarak başlatan ülkelerden biri olduğunu vurguladı.

Yavuz, 17 Eylül'de Paris'te başlayan ve 29 Eylül'e kadar sürecek etkinliğin oyunseverlere yeni ürünler sunmayı amaçladığının altını çizerek, "Türkiye'de çok ciddi bir oyun pazarı var. Bizim nüfusumuzun yaklaşık yüzde 45'i oyun oynuyor. Z jenerasyonundan bahsediyoruz. İngiltere'den sonra Avrupa'da en çok oyun oynanan ülke Türkiye. Kendi takımlarımız da çok kuvvetli." dedi.

Logitech'in espor alanındaki desteklerine de değinen Yavuz, şirketin, oyun performansını artırmaya yönelik ürünleriyle sektöre önemli katkılar sunduğunu belirtti.

Yavuz, şirketin Ar-Ge çalışmalarına ciddi yatırım yaptığının altını çizerek, "Mouse oluşturulması yaklaşık üç sene alıyor. Arkasında yaklaşık iki senelik bir Ar-Ge çalışması ve bir senelik üretim var. Arkasında mekatronik mühendislerinin çalıştığı, sistem mühendislerinin çalıştığı ürünlerden bahsediyoruz. Yani maddi yatırım da var." ifadelerini kullandı.

Şirketin sadece büyümeyi ve daha çok tüketiciye ulaşmayı hedeflemediğini belirten Yavuz, şöyle devam etti:

"İnsanların oyun oynarken daha keyifli zaman geçirmesini sağlamak da istiyoruz. Oyun, performans işi; bunu da en iyi noktada ürünlerimizin kalitesiyle sağlamaya çalışıyoruz. Biz futbol takımlarını tutardık. Bugün dünyanın en pahalı futbolcuları esports takımlarını satın alıyor, oyun oynuyor. Yani büyüyerek, yatırım yaparak ve de tüketiciyi merkeze koyarak devam edeceğiz çalışmalarımıza."

"GENÇ NESİL DİJİTAL SPORLARI DAHA ÇOK TERCİH EDİYOR"

Papara SuperMassive Espor Takımı Üst Yöneticisi Koçyiğit ise geleneksel sporların izlenme oranlarının azaldığını ve genç neslin daha çok dijital sporlara, yani espora ilgi duyduğunu belirtti.

Çalışmalarını bu doğrultuda yönlendirdiklerini kaydeden Koçyiğit, "Papara SuperMassive bu anlamda esasında geleneksel sporun neleri iyi yaptığını görüp, neleri kötü yaptığını anlamaya çalışan ve kötü yapılan işleri daha iyi yapmaya çalışan bir şirket. Biz görüyoruz ki gençler çok daha fazla rekabet, çok daha fazla eğlence, çok daha fazla iletişim ve etkileşim istiyor. Biz bütün kurgumuzu, bütün stratejimizi bunu düşünerek, bunu göz önüne alarak yapıyoruz." dedi.

Koçyiğit, espor takımlarında sadece oyun ve oyuncuların öne çıkmadığını, etkinliklerin arka planında çok geniş bir ekibin olduğunu vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Nasıl ki bir geleneksel spor kulübünde yarışan yarışçılar, atletler, sporcular, altyapılar, içerik üreticileri, reklamcılar, pazarlamacılar, koçlar, menajerler, psikologlar, kondisyonerler varsa aynen esporda, bu unsurların tamamının yer aldığı ve her birinin yarışmaya direkt etki ettiği gerçeklikte yaşıyorlar. Biz de Papara SuperMassive’in içerisinde şu an bulunduğumuz bu tesisi tam olarak bu bilinçle kurduk. Burası Türkiye'de ilk kez bir espor takımının taraftarlarının gelebildiği, oyun oynarken bir yandan profesyonel espor müsabakalarını izleyip takip ettikleri, oyuncularla görüşebildikleri, maçta oynayan oyuncuları görüp iletişim kurabildiği bir ortam."

Kısa süre önce SuperMassive Akademi'yi hayata geçirdiklerini anımsatan Koçyiğit, "Papara SuperMassive Akademi'yle amacımız, esporcuları daha küçük yaşlarda tespit etmek, onları Papara SuperMassive kültürüyle geliştirirken sadece iyi esporcu değil, aynı zamanda iyi insan olarak, yabancı dil bilen, marka yönetilebilen, sosyal medyayı daha iyi kullanan esporcular olarak yetiştirmeye çalışmak." değerlendirmesinde bulundu.

Logitech Türkiye Kategori ve Pazarlama Lideri Cihan Önal ise Logitech tarafından geliştirilen ürünlerin dayanıklılık testlerinin yapıldığını ve kullanıcıların ihtiyacına uygun özelliklerle donatıldığını belirtti.

Önal, Logitech'in sadece esporculara değil, profesyonel olmayı hedefleyen tüm oyun tutkunlarına hitap eden ürünler geliştirdiğinin altını çizdi.

Kaynak: AA