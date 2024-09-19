Bu Meslekleri Yapanları Bekleyen Hazin Son! 10 Yıl Sonra Tarih Olacaklar
Oxford Üniversitesi'nde yapılan bir araştırma yapay zeka ve otomasyon teknolojileri nedeniyle 2030 yılına kadar bazı mesleklerin yok olacağını ortaya koydu. İşte 10 yıl içinde tarih olacak meslekler...
Gün geçtikçe gelişen teknoloji, bazı mesleklerin sonu; bazı mesleklerin ise can suyu olacak. 2030 yılına kadar birçok iş kolunu kara bir son bekliyor. Oxford Üniversitesi'nde bulunan uzmanların yaptığı araştırmaların sonuçlarına göre, 10 yıl içinde bitecek mesleklerin yerini yapay zeka ve otomasyon alacak.
İşte 2030 yılına kadar tarihin tozlu sayfasına karışması beklenen meslekler:
SEYAHAT DANIŞMANLIĞI
KASİYERLİK
FAST FOOD ÇALIŞANLARI
POSTACILIK
BANKA ÇALIŞANI
TEKSTİL İŞÇİLİĞİ
MATBAA OPERATÖRLÜĞÜ