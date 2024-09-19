Bu Meslekleri Yapanları Bekleyen Hazin Son! 10 Yıl Sonra Tarih Olacaklar

Oxford Üniversitesi'nde yapılan bir araştırma yapay zeka ve otomasyon teknolojileri nedeniyle 2030 yılına kadar bazı mesleklerin yok olacağını ortaya koydu. İşte 10 yıl içinde tarih olacak meslekler...

Bu Meslekleri Yapanları Bekleyen Hazin Son! 10 Yıl Sonra Tarih Olacaklar

Gün geçtikçe gelişen teknoloji, bazı mesleklerin sonu; bazı mesleklerin ise can suyu olacak. 2030 yılına kadar birçok iş kolunu kara bir son bekliyor. Oxford Üniversitesi'nde bulunan uzmanların yaptığı araştırmaların sonuçlarına göre, 10 yıl içinde bitecek mesleklerin yerini yapay zeka ve otomasyon alacak.

İşte 2030 yılına kadar tarihin tozlu sayfasına karışması beklenen meslekler:

SEYAHAT DANIŞMANLIĞI

Bu Meslekleri Yapanları Bekleyen Hazin Son! 10 Yıl Sonra Tarih Olacaklar - Resim : 1

KASİYERLİK

Bu Meslekleri Yapanları Bekleyen Hazin Son! 10 Yıl Sonra Tarih Olacaklar - Resim : 2

FAST FOOD ÇALIŞANLARI

Bu Meslekleri Yapanları Bekleyen Hazin Son! 10 Yıl Sonra Tarih Olacaklar - Resim : 3

POSTACILIK

Bu Meslekleri Yapanları Bekleyen Hazin Son! 10 Yıl Sonra Tarih Olacaklar - Resim : 4

BANKA ÇALIŞANI

Bu Meslekleri Yapanları Bekleyen Hazin Son! 10 Yıl Sonra Tarih Olacaklar - Resim : 5

TEKSTİL İŞÇİLİĞİ

Bu Meslekleri Yapanları Bekleyen Hazin Son! 10 Yıl Sonra Tarih Olacaklar - Resim : 6

MATBAA OPERATÖRLÜĞÜ

Bu Meslekleri Yapanları Bekleyen Hazin Son! 10 Yıl Sonra Tarih Olacaklar - Resim : 7

Resmi Gazete’de Yayımlandı: 3 Yeni Meslek Ortaya Çıktı, İşte O Meslekler…Resmi Gazete’de Yayımlandı: 3 Yeni Meslek Ortaya Çıktı, İşte O Meslekler…Güncel

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