Bu Meslekleri Yapanları Bekleyen Hazin Son! 10 Yıl Sonra Tarih Olacaklar

Gün geçtikçe gelişen teknoloji, bazı mesleklerin sonu; bazı mesleklerin ise can suyu olacak. 2030 yılına kadar birçok iş kolunu kara bir son bekliyor. Oxford Üniversitesi'nde bulunan uzmanların yaptığı araştırmaların sonuçlarına göre, 10 yıl içinde bitecek mesleklerin yerini yapay zeka ve otomasyon alacak.

İşte 2030 yılına kadar tarihin tozlu sayfasına karışması beklenen meslekler:

SEYAHAT DANIŞMANLIĞI

KASİYERLİK

FAST FOOD ÇALIŞANLARI

POSTACILIK

BANKA ÇALIŞANI

TEKSTİL İŞÇİLİĞİ

MATBAA OPERATÖRLÜĞÜ