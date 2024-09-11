Resmi Gazete’de Yayımlandı: 3 Yeni Meslek Ortaya Çıktı, İşte O Meslekler…
Türkiye’de 3 yeni meslek tescillenmiş oldu. Resmi Gazete’de yayımlanan yazıya göre, 3 meslek resmen tescillenmiş oldu. Bu mesleklerin arasında en dikkat çekeni ise batarya elektrikli ve hibrit araç bakım ve onarımcısı oldu.
Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan yazıya göre, üç yeni meslek için tanım yapıldı. 3 meslek, resmen tescillenmiş oldu. Bu meslekler ise anketörlük, yönetici danışmanlığı ve batarya elektrikli ve hibrit araç bakım ve onarımcısı oldu.
Patronlar Dünyası’ndan Murat Kaya'nın haberine göre, son yıllarda hibrit araçların sayısındaki hızlı artış, yeni bir meslek alanının ilgi görmesine zemin hazırladı. Ulusal Meslek Standartları tebliğinde yapılan düzenlemeyle birlikte, "batarya elektrikli ve hibrit araç bakım ve onarımcısı" mesleği resmi olarak tanındı.
Resmi Gazete’de yayımlanan tebliğe göre, elektrikli ve hibrit araçların bakım, onarım ve servisi için artık "batarya elektrikli ve hibrit araç bakım ve onarımcısı" unvanına sahip profesyoneller görev alacak. Bu unvan, Türkiye’de yeni bir meslek kategorisi olarak resmen kaydedildi.
Sakarya Üniversitesi tarafından hazırlanan bu meslek standardı, İzmir Ticaret Odası Eğitim ve Sağlık Vakfı tarafından güncellenmiş, MYK Otomotiv Sektör Komitesi tarafından doğrulanmıştır. Meslek tebliği ise şöyle:
“Batarya elektrikli ve hibrit araç bakım ve onarımcısı; iş sağlığı ve güvenliği ile çevre koruma önlemlerini uygulayarak, kalite ve görev talimatlarına göre çalışma alanı temizliği, kontrollerini ve hazırlık işlemlerini yapan, elektrikli ve hibrit araçların servis alanına çekilmesi, bakım ve onarım işlemleri ile bataryanın şarj edilmesi işlemlerini yürüten ve mesleki gelişimine ilişkin faaliyetlerde bulunan nitelikli kişidir.. Tehlikeli gerilim kaynaklı arızası olmayan elektrikli ve hibrit araçların temel bakım ve onarım işlemlerini gerçekleştiren kişidir.”
Özellikle seçim dönemlerinde sıkça gündeme gelen kamuoyu araştırmaları kapsamında sahada görev yapan ve çeşitli iletişim kanalları aracılığıyla veri toplayan "anketör" mesleği, artık resmi bir statüye kavuştu. Aynı şekilde, Türkiye'de pek çok kişinin icra ettiği yönetim danışmanlığı işi de, “yönetim danışmanı” unvanıyla resmileşmiş meslekler arasında yerini aldı.