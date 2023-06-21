Jüpiter'de 'yeşil parlak bir kürenin' fotoğrafı çekildi

ABD Havacılık ve Uzay Ajansının (NASA), Jüpiter'in yörüngesinde araştırma yapmakla görevli Juno uzay aracı, gaz devinin kuzey kutbu yakınlarında yeşil parlak bir kürenin fotoğrafını çekti.

Jüpiter'de 'yeşil parlak bir kürenin' fotoğrafı çekildi

ABD Havacılık ve Uzay Ajansının (NASA), aracın "JunoCam" adlı kamerasından alınan fotoğrafın, Jüpiter'in türbülanslı atmosferinde yaşanan fırtınalar sonucunda oluşan bir şimşek olduğunu açıkladı.

BGR'nin haberine göre, fotoğrafta, Jüpiter'in yüzeyini kaplayan bulutların içinde "yeşil şimşekler çakan parlak bir küre"nin yer aldığı ifade edildi.

NASA, Dünya'daki şimşeklerin, ekvator üzerinde bulunan bulutlardaki sudan kaynaklandığını, Jüpiter'deki şimşeklerin ise bulutların barındırdığı amonyak-su karışımından oluştuğunu ve gezegenin kutuplarının yakınlarında bu tür oluşumlara sıklıkla rastlandığını kaydetti.

BÜYÜK MAVI NOKTA

Yeşil kürenin fotoğrafının, Juno'nun Jüpiter'in bulutlarından 19 bin 900 mil (yaklaşık 32 bin kilometre) yükseklikteki yörünge uçuşunda çekildiği bilgisi paylaşıldı.

Fotoğrafın, NASA Jet Tahrik Laboratuvarında çalışan bilim insanı Kevin M. Gill tarafından tespit edildiği aktarıldı.

Jüpiter'deki şimşeklerin, Dünya'da yaşananlara oranla 10 kat güçlü olduğu, diğer gezegenlerde de şimşek tespit edildiği, Satürn'de saniyede 10 defa çakan şimşekler yaşandığı vurgulandı.

Juno'nun 2016'da göreve başlamasından itibaren Jüpiter'in yörüngesinde 35 kez döndüğü, gezegendeki soluk toz halkaları, "Büyük Mavi Nokta", ekvator yakınındaki manyetik alan ve gezegenin bilinmeyenleri hakkında veri toplamaya devam ettiği belirtildi.

Kaynak: AA

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