İHA ve Dronlar için yeni adım! Otonom dron koridoru hayata geçiriliyor

Türkiye’de, İHA ve dron teknolojilerinde yeni bir adım atıldı. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, yerli ve milli teknolojilerle otonom dron koridorları oluşturacaklarını açıkladı.

İHA ve Dronlar için yeni adım! Otonom dron koridoru hayata geçiriliyor

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, “İHA ve dronların takip ve trafik yönetim sistemine kimlik kazandırıyoruz. Güvenli hava sahası oluşturacağız. İHA ve dronların uygunsuz uçuşlarının önüne geçeceğiz” açıklamasını yaptı.

İHA ve Dronlar için yeni adım! Otonom dron koridoru hayata geçiriliyor - Resim : 1

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, resmi X hesabından Türkiye’nin hava savunma sistemine ilişkin bir paylaşımda bulundu. Uraloğlu, "yerli ve milli teknolojilerle otonom dron koridorları" oluşturulacağını belirterek, "İHA ve dronların takip ve trafik yönetim sistemine kimlik kazandırıyoruz. Güvenli hava sahası oluşturacağız. İHA ve dronların uygunsuz uçuşlarının önüne geçeceğiz” ifadelerini kullandı.

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