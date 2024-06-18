Nvidia, Microsoft'u geride bıraktı, dünyanın 'en değerli' şirketi oldu

ABD'li çip devi Nvidia, hisse fiyatlarındaki artışla piyasa değerini 3,34 trilyon dolara çıkardı. Bu sayede Microsoft'u geride bırakan Nvidia, dünyanın en değerli şirketi ünvanını aldı.

Nvidia, Microsoft'u geride bıraktı, dünyanın 'en değerli' şirketi oldu

ABD'li çip üreticisi Nvidia, piyasa değeriyle Microsoft'u geride bırakarak dünyanın en değerli şirketi oldu. Microsoft'un 3,32 trilyon dolarlık piyasa değerini aşan Nvidia, bu sayede dünyanın en değerli şirketi ünvanını aldı.

Nvidia'ın Nasdaq borsasında işlem gören hisseleri, salı günü TSİ 21.10 itibarıyla yüzde 3'ün üzerinde değer kazanarak hisse başına 135,96 dolara yükseldi.

Şirketin toplam piyasa değeri, hisselerindeki yükselişle birlikte 3,34 trilyon dolara ulaştı.

Böylece, Microsoft'un 3,32 trilyon dolarlık piyasa değerini aşan Nvidia, dünyanın en değerli şirketi ünvanını aldı.

Yapay zeka çiplerine yönelik talep artmaya devam ederken Nvidia'nın hisseleri, yılın başından bu yana yüzde 170'in üzerinde değer kazandı.

Nvidia'nın piyasa değeri ilk kez haziranın başında 3 trilyon doları aşmıştı.

Kaynak: AA

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