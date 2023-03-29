Güneş'te dev delik: 20 dünya büyüklüğünde

22 Mart’ta tespit edilen ve 30 Dünya büyüklüğünde olan deliğin ardından Güneş'in üzerinde bir dev delik daha gözlemlendi.

NASA tarafından gözlemlenen yeni delik 18 ile 20 Dünya büyüklüğünde ve Dünya için bir tehlike oluşturmuyor.

Webtekno'nun aktardığına göre ek çok kişi tarafından ‘delik’ olarak anılan bu siyah noktalar aslında ‘koronal delik’ olarak tanımlanır. Güneş’in manyetik alanının uzaya saçılmasıyla oluşan yapılar, çok şiddetli Güneş rüzgarlarının olacağına da bir işarettir.

Örneğin, son gözlemlenen yukarıdaki deliğin Dünya’ya doğru saatte 2 milyon 896 bin kilometre hızla Güneş rüzgarı göndermesi bekleniyor. Hız her ne kadar etkileyici olsa da bu seviyedeki rüzgar, Dünya için bir tehlike arz etmiyor.