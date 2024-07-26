Gamerlara Kötü Haber! Tüm Dünyada Video Oyun Sektörü Duruyor

ABD'de Beyaz Perde Aktörleri Derneği (SAG) ile Amerikan Televizyon, Radyo Sanatçıları'ndan (AFTRA) yapılan açıklamada sanatçıların, video oyunlarındaki karakterleri seslendiren ve kamera önünde çalışan sanatçıları kapsayan "İnteraktif Medya Anlaşması"nı imzalayan oyun şirketlerine karşı grev başlattığı açıklandı.

Açıklamada, yaklaşık 2 yıl önce başlayan müzakerelerde birçok konuda anlaşmaya varılmış olmasına rağmen oyun şirketlerinin sanatçıları yapay zekanın tehlikelerine karşı korumayı reddettiği ifade edildi.

'YAPAY ZEKA BÜYÜK TEHDİT'

Yapay zekanın özellikle video oyunu sektöründeki sanatçılar için daha fazla tehdit oluşturduğuna dikkatin çekildiği açıklamada, performans sanatçılarının seslerinin kopyalanıp daha ucuz ve kolay şekilde yeniden oluşturulabileceği aktarıldı.

Açıklamada, oyun şirketleriyle müzakerelerin yapay zeka konusunda sonuçsuz kalması üzerine SAG-AFTRA üyesi performans sanatçılarının greve gitme kararı aldığı kaydedildi.

SAG-AFTRA, Temmuz 2023'te de maaş ve yapay zekaya karşı iş güvencesi konusunda Sinema ve Televizyon Yapımcıları Birliği (AMPTP) ile yapılan görüşmelerin sonuçsuz kalması nedeniyle greve gitmişti. Grev, 4 ayın sonunda, sendika üyelerinin AMPTP ile varılan anlaşmayı kabul etmesinin ardından sona ermişti.

Kaynak: AA