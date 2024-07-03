Apple O Modellerin Fişini Çekti: Artık Güncelleme Gelmeyecek

ABD’li teknoloji devi Apple bazı eski ürün ve donanım hizmetlerini ‘eski’ listesine aldığını duyurdu.

Şirketten yapılan açıklamada, 2017 yılında çıkış yapan iPhone X modeliyle birlikte 1. nesil HomePod ve AirPods cihazlarının Vintage (eski) listesine eklendiği belirtildi. Bu gelişmenin ardından X modeliyle birlikte, 1. nesil HomePod ve AirPods cihazlarına destek kesilmiş oldu.

Apple’ın şirket politikasına göre, 5 yıldan uzun ve 7 yıldan daha kısa süre önce dağıtımı durdurulan ürünler eski listesine ekleniyor. Böylelikle şirketin eski ürünlerin servis ve bakım maliyetlerini azaltıp kaynakların verimli kullanılmasını hedeflediği belirtiliyor.

ESKİ LİSTESİNDE NELER VAR?

Apple’ın ‘eski’ listesine eklediği cihazların listesi ile şöyle:

iPhone 4

iPhone 5

iPhone 6

iPhone SE

iPhone 8

iPhone 8 Plus

iPhone X

