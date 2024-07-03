Apple O Modellerin Fişini Çekti: Artık Güncelleme Gelmeyecek

Apple, 3 ürün ve hizmete desteği keseceğini açıkladı. ABD'li teknoloji devinin yaptığı açıklamaya göre, iPhone X modeliyle birlikte 1. nesil HomePod ve AirPods cihazlarına destek kesilecek.

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Apple O Modellerin Fişini Çekti: Artık Güncelleme Gelmeyecek

ABD’li teknoloji devi Apple bazı eski ürün ve donanım hizmetlerini ‘eski’ listesine aldığını duyurdu.

Şirketten yapılan açıklamada, 2017 yılında çıkış yapan iPhone X modeliyle birlikte 1. nesil HomePod ve AirPods cihazlarının Vintage (eski) listesine eklendiği belirtildi. Bu gelişmenin ardından X modeliyle birlikte, 1. nesil HomePod ve AirPods cihazlarına destek kesilmiş oldu.

Apple’ın şirket politikasına göre, 5 yıldan uzun ve 7 yıldan daha kısa süre önce dağıtımı durdurulan ürünler eski listesine ekleniyor. Böylelikle şirketin eski ürünlerin servis ve bakım maliyetlerini azaltıp kaynakların verimli kullanılmasını hedeflediği belirtiliyor.

Apple O Modellerin Fişini Çekti: Artık Güncelleme Gelmeyecek - Resim : 1

ESKİ LİSTESİNDE NELER VAR?

Apple’ın ‘eski’ listesine eklediği cihazların listesi ile şöyle:

iPhone 4
iPhone 5
iPhone 6
iPhone SE
iPhone 8
iPhone 8 Plus
iPhone X

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