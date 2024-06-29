ABD'li teknoloji devinden Google Chrome uyarısı: Verilerinizi topluyor

Apple, son reklam kampanyasıyla, Google Chrome'un web tarama alışkanlıklarını takip etmesi ve veri toplaması konusundaki endişeleri gündeme getirerek, kullanıcıları Safari'ye geçmeye teşvik ediyor.

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ABD'li teknoloji devinden Google Chrome uyarısı: Verilerinizi topluyor

Apple, son zamanlarda Google Chrome'a karşı oldukça sert bir reklam kampanyası başlattı. Bu kampanyada, iPhone kullanıcılarının varsayılan tarayıcısı olan Safari'ye geçmeleri teşvik ediliyor.

ABD'li teknoloji devinden Google Chrome uyarısı: Verilerinizi topluyor - Resim : 1

'GİZLİ MOD' İŞE YARAMIYOR MU?

Reklam kampanyası, "Gizli Mod'u kullansanız bile verilerinizi topluyor" sloganı ile billboard'lar, toplu taşıma araçları ve kamu binaları gibi çeşitli platformlarda yer alıyor. Bu slogan, Chrome'un gizlilik ihlalleri geçmişine ve veri toplama uygulamalarına atıfta bulunuyor.

Kampanyanın arkasındaki itici güç, Apple'ın artan gizlilik odaklı yaklaşımıdır. Şirket, son yıllarda kullanıcı verilerini korumaya ve üçüncü taraf izlemeyi sınırlamaya yönelik adımlarıyla öne çıktı. Safari, bu çabaların bir parçası olarak gizlilik odaklı bir tarayıcı olarak konumlandırılıyor.

Google, Apple'ın iddialarına karşı çıktı ve kullanıcılarının verilerini korumaya kararlı olduğunu savundu. Şirket, Chrome'da veri toplamanın şeffaf olduğunu ve kullanıcıların veri kullanımını nasıl kontrol edebileceklerini bildiklerini öne sürüyor.

ABD'li teknoloji devinden Google Chrome uyarısı: Verilerinizi topluyor - Resim : 2

DAVA AÇILMIŞTI

NTV'de yer alan habere göre; 2020 yılında açılan bir toplu dava da Google'ın, kullanıcıların web sitelerini özel olarak ziyaret ettiklerini düşündükleri sırada web tarama alışkanlıklarını uygunsuz bir şekilde izlediğini iddia ediyordu.

Google nihayet Nisan ayında, kullanıcıların özel tarama faaliyetlerini gösteren milyarlarca veri kaydını silmesini gerektiren davayı çözdü ve şirket, üçüncü taraf çerezlerini engellemek için gizli mod kullanan kişilere izin vermek zorunda kaldı.

Davanın avukatı David Boies ABC News'e yaptığı açıklamada, "Anlaşma, Google'ın geçmişte uygunsuz bir şekilde topladığı verileri benzeri görülmemiş bir kapsam ve ölçekte silmesini ve düzeltmesini gerektiriyor" dedi.

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