Ünlü astrolog, 3. Dünya Savaşı'nın başlayacağı tarihi açıkladı

Dünya basınında Nostradamus olarak anılan Hintli astrolog Kushal Kumar, astrolojinin Vedik adı verilen Hindu versiyonunu kullanarak geçtiğimiz aylarda 3. Dünya Savaşı'na ilişkin kehanetini gündeme getirmişti.

Kehanetini bir kez de daha yineleyen Kumar, "18 Haziran 2024 Salı günü 3. Dünya Savaşı'nı tetikleyecek en güçlü gezegensel uyarıya sahip olmasına rağmen 10 ve 29 Haziran'ın da söz hakkı olabilir" dedi.

Ünlü astrologun sözleri, astrolog takip edenler tarafından endişeyle karşılandı.