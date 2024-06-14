Evleniyorlar! İşte sonbahara kadar parmaklarına yüzük takacak burçlar...

Astroloji meraklıları dikkat! Yıldızlar bu yıl bazı burçlar için özel bir aşk dönemi öngörüyor. Eğer siz de bu şanslı burçlar arasında yer alıyorsanız, hayatınızın aşkını bulma ihtimaliniz çok yüksek! İşte eylüle kadar hayatının aşkını kesin bulacak ve evlilik teklifi alacak burçlar...

21. KOÇ (21 MART - 19 NİSAN)

Koç burçları, bu yaz yıldızların etkisiyle aşk hayatlarında büyük bir sıçrama yaşayacak. Kararlılıkları ve enerjileri ile dikkat çeken Koçlar, eylül ayına kadar hayatlarının aşkını bulma konusunda çok şanslı. Romantizmin doruklarına çıkacakları bu dönemde, evlilik teklifi almaları da kaçınılmaz!

32. YENGEÇ (21 HAZİRAN - 22 TEMMUZ)

Yengeç burçları, duygusal ve sevecen yapıları ile bu yaz birçok kişinin kalbini fethedecek. Yıldızların konumu, Yengeçler için mükemmel bir aşk dönemi sunuyor. Eylül ayına kadar, hayatlarının aşkını bulmaları ve evlilik teklifi almaları neredeyse kesin.

3. TERAZİ (23 EYLÜL - 22 EKİM)

Terazi burçları için denge ve uyum her zaman ön plandadır. Bu yaz, aşk hayatlarında da bu dengeyi bulacaklar. Yıldızlar, Teraziler için büyük bir aşk ve evlilik teklifi fırsatı sunuyor. Eylül ayına kadar, doğru kişiyle tanışma ihtimalleri çok yüksek.

4. OĞLAK (22 ARALIK - 19 OCAK)

Oğlak burçları, ciddi ve disiplinli yapıları ile bilinirler. Bu yaz, onların aşk hayatında da büyük değişiklikler olacak. Eylüle kadar, hayatlarının aşkını bulmaları ve evlilik teklifi almaları olası. Bu dönemde, aşk hayatlarında beklenmedik sürprizlerle karşılaşabilirler.