Doğal Afetlere Dikkat! Hande Kazanova 12 Burcu Yorumladı: 4 Burç Maddi Sıkıntılar Yaşayacak!

Ünlü astrolog Hande Kazanova, sosyal medya hesabından haftalık burç yorumlarını paylaştı.

Kazanova'nın 12 Ağustos - 19 Ağustos burç yorumlarına göre Koç burçları için çarşamba gününe dikkat çekti. Boğa burcuna ekonomik uyarılarda bulunan Kazanova, yöneticileri 16 Ağustos günü için uyardı.

Yangınlar, suç oranları ve doğal afetlerle ilgili artış yaşanacağını ifade eden Kazanova'nın 12-19 Ağustos burç yorumları şu şekilde:

Koç Burcu: Haftaya parayla ilgili konulara odaklanarak başlarken Mars ve Jüpiter kavuşumu iletişim alanınızda gerçekleşecek. İletişim, satış, tanıtım, reklam, pazarlama, bilgisayar konusunda fırsatlar karşınıza gelebilir, ya da bu alanlarda daha fazla uğraş verdiğinizi görebilirsiniz. Çarşamba günü güzel bir haber alabilirsiniz. Perşembe günü itibariyle, iş hayatınızda yaşadığınız problemler geride kalıyor. Keyif aldığınız alanlarda iletişim sıkıntılarına açık olabilirsiniz. Eski aşklar 29 Ağustos'a kadar gündeminize yerleşirken Mars ve Satürn karesi Cuma devreye giriyor. Yakın çevre iletişim, haberleşme ve ulaşım alanlarınızda durma etkisi ya da enerjisel olarak blokajlar yaşanabilir.

Boğa Burcu: Özel hayatınızı ön plana çıkarttığınız haftalardan bir tanesi olacak. Mars ve Jüpiter kavuşumu para evinizde gerçekleşiyor. Para ile ilgili konularda tartışmacı gerilimli durumlar yaşanabilir. Finansal olarak risk içeren bir girişiminiz varsa ya da borsada yatırım yapıyorsanız dikkatli adımlar atmaya özen gösterin. Merkür Aslan burcuna geçiyor 15 Ağustos'tan sonra ev, aile ve yuva ile ilgili konularda sıkıntılar olabilir. Evinizde boya badana tadilat tamirat işleriniz varsa 29 Ağustos'a kadar destekli olmayacaksınız Pazar günü ise ev ortamlarınızda gergin olabilirsiniz.

İkizler Burcu: Bu hafta gündelik hayatın ritmi çalışma koşulları ve sağlıkla ilgili konulara odaklanacaksınız. Jüpiter ve Mars kavuşumları girişimcilik alanlarında size fırsatlar verecek, öğrenmeye açık bir dönem. Ama hayatınıza yenilikleri alma konusunda destekli değilsiniz. Perşembe Merkür Aslan burcuna geçecek. İletişimsel konuları iyi idare etmeniz gerekecek. Sosyal medyada 29 Ağustos'a kadar problemler oluşabilir. Elinizi ayağınızı kolunuzu durduran enerjiler Cuma günü devrede. İşe giderken işten dönerken dikkatli olmakta fayda var. Merkür Uranüs dik açısıyla olup bitenlere vereceğiniz tepkiler yüksek olabilir.

Yengeç Burcu: Jüpiter ve Mars kavuşumları kadersel alanınızda oluşacak. Hastanelerden hapishanelerden zorlu olaylardan uzak durmanız olayları uzatmamanız gereken bir süreçtesiniz. Yurtdışı konularında, kurumsal işlerde fırsatlar yakalayabilirsiniz. Bilinçaltınızın size bir sabotajı söz konusu olabilir. Perşembe günü Merkür para evinize geçerek gerilemesine devam ediyor. 29 Ağustos’a kadar kimseye borç vermeyin kimseden borç almayın kefil olmayın ya da parasal bir işe başlamayın. Önceden başlattığınız işlere devam edebilirsiniz. Pazar günü Merkür'ün Uranüs’le bir dik açısı var. Para ile ilgili konularda çabuk sinirlenebilirsiniz.

Aslan Burcu: Haftaya ailevi konular ön planda giriş yapacaksınız. Evinizde, yuvanızda olmak isteyebilirsiniz. Arkadaşlarınızdan, girdiğiniz ortamlardan yana fırsatlar da var. Ama bazı arkadaşlarınızla aranızda fikirsel olarak gerilimler oluşabilir. Diğer yandan önünüze açılan yeni fırsatlar olacak, beklenmedik yerlerden kazançlar devreye girebilir. Cuma gününe dikkat, maddi bir konuda ufak bir sıkıntı yaşanabilir. Perşembe Merkür Aslan burcuna geçerek geri hareketine devam edecek. 29 Ağustos’a kadar kişisel hayatınız, girişimlerinizle ilgili yanıltıcı etkilere dikkat edin. Gelecek planları yapmak, büyük adımlar atmak için destekli olmayabilirsiniz.

Başak Burcu: Mars ve Jüpiter kavuşumu kariyer alanınızda oluşacak. İş hayatınızda güzel fırsatlar var. Yine de patronunuz veya üstlerinizle olan ilişkilerinizde çatışmalardan uzak durun. Perşembe günü itibariyle 29 Ağustos'a kadar dikkatli olmanız gerekecek. 6 yıl öncesine bir bakın, geçmişte nelerle uğraştınız neler oldu ve şimdi buna benzer konular yeniden farklı şekillerle gündemde mi bunları göreceksiniz. 29 Ağustos'a kadar Merkür gerilemesini, içe dönme, kariyerinizi, geleceğinizi ilgilendirecek konuları gözden geçirme dönemi olarak değerlendirin. Evlenecekseniz, nişanlanacaksanız bir engelle karşılaşabilirsiniz. 29 Ağustos'a kadar insanların söylediklerindense kendi bildiğiniz ve hissettiğiniz konulara odaklanmaya çalışın.

Terazi Burcu: Haftanıza parasal konulara odaklanarak giriyorsunuz. Maddi konularda ufak krizler olabilir. Jüpiter Mars kavuşumu, seyahatler, ticari faaliyetler, turizm, hukuk konularında fırsatları barındırıyor. Daha az tanıdığınız insanlarla çatışmalara girmemeye çalışın. Cuma günü sağlık ve çalışma koşulları ile ilgili problemler yaşanabilir. 15-29 Ağustos arası eski arkadaşlara görüşebilirsiniz ama anlaşmazlıklara da açık olacaksınız. Hafta sonu parasal yönden de sıkılganlıklarınıza göre hareket edeceksiniz. İhtiyaçlarınız dışında harcamalarda bulunabilirsiniz. Bu hafta durduran enerjiler var, yolculuklar sırasında dikkatli olun.

Akrep Burcu: Jüpiter ve Mars müşterek para alanlarınızda kavuşuyor. Güzel fırsatlar karşınıza gelirken ödemelerle alakalı elinizin kolunuz bağlı olabilir. Borsada yatırım yapmak için 14-25 Ağustos arası riskli görünüyor. Bu dönem her duyduğunuza inanmayın, yanılma potansiyeliniz var. Bir yerden bir para gelebilir, mirasla ilgili bir konu hızlanabilir, patronunuzla parasal konular hareketlenebilir. Ama bir durma enerjisi de devreye girecek. 15 Ağustos'tan sonra Merkür Aslan burcuna geçerek kariyer ve meslek alanlarınızda gerileyecek. 29 Ağustos'a kadar göz önünde olacağınız ortamlarda yaptıklarınıza dikkat edin.

Yay Burcu: Birkaç gün geri planda dururken Salı öğleden sonra hareketleneceksiniz. Çarşamba ve Perşembe bolca gezmek isteyeceksiniz. Mars ve Jüpiter kavuşumu Çarşamba devrede. Yeni bir ilişkiye başlama, ilişkinizde harekete geçme, sevdiğinizle sürtüşmelere girme gibi etkiler devreye girebilir. 15-29 Ağustos arasında Merkür Aslan burcunda geri hareketinde olacak. Seyahat, eğitim, yurtdışı bağlantılı işler, ticari faaliyetler ve hukuk alanlarında iletişim sıkıntılarına açık olabilirsiniz. Evle ilgili girişimlerde bulunmak için doğru bir zaman dilimi değil. Cuma günü bu alanda da önemli haberler devrede olacak.

Oğlak Burcu: Pazartesi parayla ilgili konularda çabuk tepkiler verebilirsiniz. Sevdiğinizle anlaşmazlıklarsa Salı sabahı devrede olabilir. Jüpiter ve Mars kavuşumu işle ilgili konularda güzel fırsatlar verebilir. Bilişim, iletişim, haberleşme, ulaşım üzerine işleriniz varsa önemli bilgiler önünüze düşecek. Perşembe Merkür Aslan burcuna geçecek ve 29 Ağustos'a kadar müşterek para alanlarınızda gerileyecek. Eşinizin partnerinizin maddi konularda zorlandığını görebilirsiniz. Banka ödemeleri, vergiler, krediler, faizlerle uğraşmak sizi yorabilir. 29 Ağustos'a kadar maddi konularda önemli kararlar almayın.

Kova Burcu: Özel hayatınızın önem kazandığı, hayatınızla ilgili büyük kararlar alacağınız haftalardan bir tanesi. Kariyerinizde yapacaklarınızı ele alacaksınız. Egonuzu idare etmeniz gereken durumlarda Pazartesi günü problemler olabilir. Jüpiter ve Mars kavuşumu aşk evinizde. Aşkta risk almak, önemli şeyler öğrenmek istiyorsunuz. Sevdiğiniz insanla ilgili bazı bilgiler önünüze düşebilir. Borsada başkalarından duyduklarınızla hareket etmeyin. Merkür 29 Ağustos’a kadar özel hayat evinizde gerileyecek. Sevdiğiniz insanla anlaşmazlıklar devreye girebilir. Eski aşklar çözülmek üzere yeniden gündeminize yerleşecek.

Balık Burcu: Jüpiter ve Mars kavuşumu Çarşamba devrede. Ev, aile ve yuvayla ilgili önemli bir fırsat karşınıza gelebilir. Bir yer almak istiyorsanız, kentsel dönüşüme girecekseniz, bir yer kiralayacaksanız şanslı bilgiler ve öğreneceğiniz şeyler var. Fakat bunları öğrenirken bazı derslerle de karşılaşabilirsiniz. Cuma günü Mars'ın Satürn’le olan dik açısı elinizi kolunuzu önemli işlerde bağlayabilir. Merkür Perşembe itibariyle iş, hizmet ve sağlık alanlarınızda gerileyecek. 29 Ağustos'a kadar eski sağlık sıkıntıları, sırt ağrıları, tansiyon iniş çıkışları, kalp ritim bozukluklarına karşı dikkatli olun.