Ataşehir Belediyespor Pazar günü kupayı kaldıracak

Matematiksel olarak şampiyonluğu garantileyen Ataşehir Belediyespor Kadın Futbol Takımı, Ataşehir Yenisahra Stadı’nda yapacağı Beşiktaş maçının ardından şampiyonluk kupasını kaldıracak.

Ligin 16. haftasında Samsun ekibi İlkadım Belediyesi Yabancılar Pazarıspor karşısında 9-0’lık skorla galip gelen Ataşehir Belediyespor ligin bitimine iki hafta kala şampiyonluğunu ilan etmişti.

18 hafta boyunca 10 takımın mücadele ettiği ligde, yenilgisiz lider olan ve kalesinde sadece bir gol gören Ataşehir Belediyespor, ligde ikinci sırada bulunan Beşiktaş ile karşılaşacak. Maç saat 12.30’da başlayacak.

Maçın ardından kupayı kaldıracak ekip, şampiyonluk coşkusunu taraftarıyla kutlayacak. 5 yıl aradan sonra kupa yeniden Ataşehir’e gelecek.

Tarih: 15 Nisan Pazar

Yer: Ataşehir Yenisahra Stadı

Saat: 12.30