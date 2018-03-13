Karabağlar’da asansörler mercek altında

Toplantıda oda yöneticileri bilgilendirme yaparak, konunun hassasiyetine dikkat çekti.

“Asansör kazalarında denetim ve güvenlik önlemleri” konulu bilgilendirme toplantısı Bozyaka Kültür Merkezi’nde düzenlendi. Toplantıya Karabağlar Belediye Başkanı Muhittin Selvitopu, Başkan Yardımcısı Alev Ağrı, Makine Mühendisleri Odası yetkilileri, muhtarlar, apartman yöneticileri ve birim müdürleri katıldı.

Toplantıda ilk konuşmayı Karabağlar Belediye Başkanı Muhittin Selvitopu yaptı.

Amaç, can ve mal güvenliğini sağlamak

Selvitopu, Makine Mühendisleri Odası ile 2014 yılından bu yana asansör protokolü imzaladıklarını hatırlatarak, asansör bakımı ile ilgili projenin sağlıklı bir biçimde yürütüldüğünü söyledi ve emeği geçenlere teşekkür etti. Bu toplantının amacının asansörlerin periyodik bakımlarının yapılarak can ve mal güvenliğini sağlamak olduğunun altını çizen Başkan Selvitopu, “Bu kontroller devam edecek. Biz de zaman zaman Oda ile bir araya gelerek bu işin takipçisi olacağız” diye konuştu.

Konunun uzmanları bilgilendirmede bulundu

Başkan Selvitopu’nun konuşmasının ardından toplantıya geçildi. Makine Mühendisleri Odası’ndan Çiçek Şimşek, Çağlar Çimen ile Karabağlar Belediyesi’nden Selami Özcan, asansör denetimlerinin önemi, en sık asansör kaza türleri, asansörlerin üzerinde bulunan sarı, kırmızı, mavi ve yeşil etiketlerin anlamı ve periyodik bakımlar hakkında açıklamalarda bulunarak, merak edilen sorulara cevap verdiler.