Adil Müftüoğlu’na Onur Ödülü

Konak Belediyesi, İzmir Aşçılar Derneği ve İzmir Profesyonel Aşçılar Derneği işbirliği ile yapılan Mutfak Konak İzmir Lezzetleri Festivali’nde aşçılık mesleğine ömürlerini adayan duayen isimlere ödülleri Konak Belediye Başkanı Sema Pekdaş tarafından verildi.

Yıllarını Türk mutfağının gelişimine adayan Adil Müftüoğlu Uğur Lokantası’nın Kurucusu Adil Müftüoğlu da törende Onur Ödülü’nün sahibi oldu. Adil Müftüoğlu adına ödülü Adil MÜftüoğlu Uğur Lokantası’nın işletmecisi kızı Sevgi Müftüoğlu ile Torunu Alpay Okyay, Konak Belediye Başkanı Sema Pekdaş’ın elinden aldı.

Ömrünü mesleğine adadı

Dedesi Adil Müftüoğlu’nun işini çok seven birisi olarak Türk mutfağının gelişimine önemli katkılar sağladığını dile getiren Adil Müftüoğlu Uğur Lokantası’nın 3. Kuşak temsilcisi Alpay Okyay, hizmetlerin unutulmamasının kendilerini çok mutlu ettiğini söyledi. Konak Belediye Başkanı Sema Pekdaş’a İzmir’in değerlerine sahip çıktığı için teşekkür ettiklerini belirte Okyay, “Biz 63 yıldır dededen toruna Türk mutfak kültürünü başarılı bir şekilde temsil etmeye çalışıyoruz. Dedem çalışmayı çok seven, çıraklığını yaptığı bu mesleğine aşık bir insandı. O nedenle mesleğine büyük katkılar sağladı. Kalite ve lezzetten asla taviz vermedi. Biz de bugün onun yolundan gidiyoruz. Her gün bitmez bir enerji ile misafirlerimize Türk mutfağının en iyi lezzetlerini sunmak için ekibimizle birlikte var gücümüzle çalışıyoruz. Bundan sonra da yolumuza bu inançla devam edeceğiz. Türk mutfağını ve kendine has özelliklerin bulunan İzmir mutfağının bir dünya markası olacak şekilde hep beraber çalışmalıyız” diye konuştu.