Çiğli Belediye Başkanı Hasan Arslan'ın acı günü

Solunum yetmezliği nedeniyle 2,5 ay hastanede gördüğü tedavinin ardından yaşamını yitiren 87 yaşındaki Anne Fidan Arslan’ın cenazesi Küçükçiğli Cemevinden kaldırıldı. Oldukça üzgün görünen Başkan Hasan Arslan ve ailesi baş sağlığı dileklerini kabul etti.



Cenaze törenine Milletvekilleri Sevda Erdan Kılıç, Murat Bakan, Özcan Purçu, Hüseyin Yıldız, Bedri Serter, Mahir Polat, eski milletvekillerinden Musa Çam, Mustafa Moroğlu, Çiğli Kaymakamı Kaya Çıtak, İlçe Jandarma Komutanı, İlçe Emniyet Müdürü, ilçe belediye başkanları Sema Pektaş, Muhittin Selvitopu, Mustafa İnce, Levent Piriştina, Olgun Atila, Hasan Karabağ, Mustafa Tosun, Hüseyin Mutlu Akpınar, Mehmet Gönenç, İzmir Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Buğra Gökçe, İzmir Büyükşehir Belediyesi Bürokratları, sivil toplum örgütleri temsilcileri, CHP İl yöneticileri, CHP İlçe Başkanları ve ilçe yöneticileri, meclis üyeleri, muhtarlar, belediye bürokrat ve personeli ile çok sayıda vatandaş katıldı.



Merhume Anne Arslan’ın cenazesi, kıyılan cenaze namazının ardından Ulukent Mezarlığı’na defnedildi.