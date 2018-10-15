İzmir'de elektrik kesintisi

Elektrik tellerindeki bakım ve onarım çalışmalarının devam etmesinden kaynaklı olan planlı elektrik kesintilerinin saatleri ise şöyle...
15 EKİM PAZARTESİ
İZMİR KONAK 15.10.2018 00:00 07:00 ŞEBEKE BAKIMI 1202/1, 2, 3, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14-1203/1 SOKAKLAR VE CİVARI
İZMİR KARABAĞLAR 15.10.2018 09:00 17:00 ŞEBEKE BAKIMI 5700-5702-5704-5705-5706 SOKAKLAR VE CİVARI
İZMİR KARABAĞLAR 15.10.2018 09:00 17:00 ŞEBEKE BAKIMI 4976-5001-5020-5021-5024-5035-5037-5038-5040 SOKAKLAR VE CİVARI
İZMİR GAZİEMİR 15.10.2018 09:00 17:00 TESİS ÇALIŞMASI BEYAZ EVLER MAHALLESİ, 555, 560, 561, 562, 563, 564, 565, 566, 567 SOKAKLAR VE CİVARI
İZMİR TORBALI 15.10.2018 09:00 17:00 TESİS ÇALIŞMASI BEYAZ EVLER MAHALLESİ, 555, 560, 561, 562, 563, 564, 565, 566, 567 SOKAKLAR VE CİVARI
İZMİR TORBALI 15.10.2018 09:00 17:00 ŞEBEKE BAKIMI PANCAR MAHALLESİ, M.KEMALPAŞA CADDESİ, KEMALLER, ERTUĞRULGAZİ, YURDANUR KIZAN, 6916 SOKAKLAR VE CİVARI
İZMİR MENEMEN 15.10.2018 09:00 16:00 ŞEBEKE BAKIMI ALAN İÇİ, İZ SU POMPASI, ACASAR ENERJİ, ÇALTI KÖYÜ, KARA ORMAN KÖYÜ VE CİVARLARI
İZMİR ÇİĞLİ 15.10.2018 09:00 12:00 TESİS ÇALIŞMASI 8021 - 8024/3 - 8024/2 - 8212 - 8024 - 8024/4 SOKAKLAR VE CİVARI
İZMİR ÇİĞLİ 15.10.2018 09:00 12:00 TESİS ÇALIŞMASI 8019/10 - 8211/19 - 8211/16 SOKAKLAR VE CİVARI
İZMİR BUCA 15.10.2018 09:00 17:00 ŞEBEKE BAKIMI 2017-2018 SOKAKLAR, KABAKÇILAR, ATATÜRK CADDESİ VE CİVARI
İZMİR BUCA 15.10.2018 09:00 15:00 TESİS ÇALIŞMASI KAYNAKLAR KÖYÜ, MEHMET NURİ SALMAN, TÜRK ECZACILAR BİRLİĞİ, CEMAL AVCI, HÜSAMETTİN YALDIZ, M-1472 TARIMSAL SULAMA, MUHAMMED EREN, HARA, NESİBE KORKMAZ, MEHMET ŞİRİN ÇİÇEK, HAVUZBAŞI RESTAURANT, ERCAN ÜNAL(MANTAR ÜRETİM), ORTATEPE VE 254 SOKAKLAR
İZMİR BORNOVA 15.10.2018 09:00 12:30 ŞEBEKE BAKIMI 155, 156, 157, 158, 154, SÜVARİ CADDESİ SOKAKLAR VE CİVARI
İZMİR ÖDEMİŞ 15.10.2018 09:00 17:00 TESİS ÇALIŞMASI DEMİRDERE MAHALLESİ
İZMİR KİRAZ 15.10.2018 09:00 17:00 TESİS ÇALIŞMASI SOLAKLAR MAHALLESİ
İZMİR ALİAĞA 15.10.2018 09:00 10:00 ŞEBEKE BAKIMI ABKAR ELEKTRİK-SKY MADENCİLİK-MAVİKÖŞE TR-4-YENİ KALABAK-KARAKUZU-ÇITAK-ÇORAKLAR-HACIÖMERLİ YUKARI -KALABAK-ÇALTIDERE, UZUNHASANLAR MAHALLELERİ , GERÇEK İNŞ.TAŞOCAĞI-PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG-ÇITAK-DELSAN ASFALTLAMA-BAZ-TAŞ-BELTAŞ-BAZTAŞ-DELSAN-BARAJ KÖK-MAVİ KÖŞE-KAYA MADENCİLİK-ALDUR MADENCİLİK-BAZALTAŞ-İZSU HACIÖMERLİ İÇME SUYU-ALİAĞA BELEDİYE TAŞKIRMA-ESKİ KARAKÖY-MAVİKÖŞE-İZSU KALABAK İÇME SUYU-HACIÖMERLİ KARAKUYULAR-MAVİKÖŞE-TÜRK TELEKOM-İZSU ÇORAKLAR İÇME SUYU-ARDUAZ YAPI-RASİM DERE-PERGA NESLİHAN AĞAÇÇI GES, AYŞE AĞAÇÇI GES-EMİNE AĞAÇÇI GES VE CİVARI
İZMİR ALİAĞA 15.10.2018 09:00 18:00 ŞEBEKE BAKIMI ALDUR MADENCİLİK-BELTAŞ VE CİVARI
İZMİR ALİAĞA 15.10.2018 09:00 18:00 TESİS ÇALIŞMASI AŞAĞI ŞAKRAN MAHLLESİ-HÜSEYİN EFE-TURKCELL 1-VODOFONE GSM BAZ İSTASYONU -MUSA MURAT-GÜLDEM TAVUKÇULUK-ALİ EROĞLU-ABDURRAHMAN GÜNCAN VE BAYIK PETROL-ÇIRÇIR-HAYDAR DİLBAZ -HÜSEYİN EFE-KIZILTEPE KÖYÜ -MUSA MURAT-MUSA MURAT-ÖRLEMİŞ KÖYÜ VE CİVARI
İZMİR ÇEŞME 15.10.2018 09:00 12:00 TESİS ÇALIŞMASI 3290, 3292, 3293 SOKAKLAR VE CİVARI
İZMİR DİKİLİ 15.10.2018 09:30 14:30 ŞEBEKE BAKIMI ÇANDARLI CANTEK-2 SİTESİ VE CİVARLARI
İZMİR ÖDEMİŞ 15.10.2018 10:00 16:00 ŞEBEKE BAKIMI UMURBEY, BALABANLI, ERTUĞRUL, GERELİ MAHALLELERİ KISMEN
İZMİR ÇEŞME 15.10.2018 10:00 16:00 ŞEBEKE BAKIMI 2080, 2082, 2084, 2090, 2095 SOKAKLAR VE CİVARI
İZMİR KEMALPAŞA 15.10.2018 12:00 13:00 TESİS ÇALIŞMASI ÇİNİLİKÖY TR1-2-3-4, YENİ YAŞAMKENT, ÖRNEKKÖY TR-1-2-3-4-5-6, NAZARKÖY TR-1, HÜSEYİN PEKCAN TR, YEŞİLLİK MAH TR1, YUKARI KIZLICA SU KOOP, ATATÜRK MAHALLESİ, YUSUF ZIRAMAN SULAMA GRUBU TR-1-2, FERİDUN KILIÇ SULAMA GRUBU TR-2, FERİDUN KILIÇ SULAMA GRUBU TR-1, ALTAY ARAL, TROPİKAL SİTESİ TR, KEMAL SOYDAN, EMEL KARGAOĞLU, DOĞAKENT ÇİFTLİK EVLERİ, A.AYDIN ERKURT, HAMİT KARAMAN, AHMET TÜRKÖZ, ÜLKER DİKMELİK-REFİK GALE, AVEA, TURKCELL, ÖMER UZUN VE ARK., NİMET AYNUR ERTAŞ, ALTAB TÜTÜN, GÜVEN YALÇIN, H. YAVUZ- İ. ÖZEN, KEMALPAŞA EKOLOJİK KÖYEVLERİ SİTESİ, MUHAMMET BÜLBÜL, ŞİRZAT DOĞRU, IŞIK TUĞLULAR, UMUR BİRGİLİ, PAKMAYA ÜLKÜ HIZAL, ÜMRAN BARADAN, FUNDA ÖNÇAĞ, İFTAR KURNAZ, AKKAYA ÇİFTLİK, AYŞE AKDEMİR, BAYRAM ASLAN VE ARK, ARKENT KONUTLARI, NESİM BOZDAĞ, SEMİH FERRAHOĞLU, KUTLU DİRİK, ATATÜRK MAH.TR1, SAĞLIKLI YAŞAM SİTESİ TR, HAYAL SİTESİ TR, YUKARI KIZILCA, EKOLOJİK KÖY EVLERİ, HUZURYURDU KOOP TR, ONUR YETKİN, MEHMET İNAM, KERVAN GIDA, HALİT BAŞ, GÜRSES TAVUKÇULUK, HERKO GIDA, HÜSEYİN KOLAT, TALAT ELMAS, OZAN AKDAĞ, KEREM YILDIZ, MUSTAFA ÇİFTÇİ, HASAN ÇELİK, İBRAHİM SARIBAŞAK, YUKARI KIZILCA KÖYÜ SLM KOOP., RAMAZAN DEVE, DSİ ÖZEL TR, İBRAHİM DURUT, ALİ ARICI, AHMET ŞAHİN, TEKİNLER TARIM, SİNAN AYDIN, EKREM AL, BAYRAM KARAKOÇ SULAMA GRB. TR, HASAN AY SULAMA GRUBU TR, BİNALİ DEMİRHAN, ALİ İNCE SULAMA GRB, ERHAN UĞURERİ SULAMA GRUBU TR, KAMİL EBREM, HAMZA DOĞANLAR, ALİ KÜÇÜKER, M. ALİ TOKER SULAMA GRUBU TR, YUKARIKIZILCA KÖYÜ SLM KOOP., Y.KIZILCA BELEDİYE İÇME SUYU, Y.KIZILCA SU KOOP., HAYRETTİN KIRAN, A.ALİ KESKİN, AYSEL DEMİRCİ, HALİL UYAR, HAVVA KULAK SULAMA GRUBU TR, İSMAİL KARA, ALİ ÇINARLI, HÜSMEN ŞENSES, MESUT GÜNAY, HAVA ŞENLİLER, SULTAN YEŞİL, MUSTAFA TAŞKIN SULAMA GRUBU TR, OLCAYTO TOKER, İSA ÇAM, FADİLE ÖZBAY, HALİL İBRAHİM ÖZIŞIK, SELAHATTİN ÇAKTUĞ, MEHMET ÇİFTÇİ, HÜSEYİN UYAR, CİHAT KORA, CANER TURAN, TUNCAY YILDIZ VE ARKADAŞLARI, ERKAN AKPINAR, ATATÜRK MAH.TR3
İZMİR BAYRAKLI 15.10.2018 13:30 16:00 ŞEBEKE BAKIMI SAKARYA CADDESİ, 283/1, 283/6, 283/8, 283/12 SOKAKLAR VE CİVARI
16 EKİM 2018 SALI
İZMİR BORNOVA 16.10.2018 06:00 08:00 TESİS ÇALIŞMASI PINARBAŞI MAHALLESİ, GÜRPİNAR MAHALLESİ, 7004/7, 9, 10, 10/6, 18 SOKAKLAR, İZSU PINARBAŞI SU POMP., ERDOĞAN COŞKUN, TAMSAN GIDA, BERGAMA YÖRÜKOĞLU GIDA (HÜSEYİN ÇOBAN) , F.CENK BARIŞ VE ORTAKLARI DEPOLARI, NEJAT PİŞİRİCİ, BERAT PLASTİK, ARSLAN ZİRAİ SOĞUK HV. DEPOLARI, GÜNEŞ TARIM
İZMİR BUCA 16.10.2018 08:00 10:00 TRAFO BAKIMI MENDERES CADDESİ, 120, 120/1, 136/1, 130 SOKAKLAR VE CİVARI
İZMİR BORNOVA 16.10.2018 09:00 16:00 ŞEBEKE BAKIMI EĞRİDERE CADDESİ, ÇINAR, DEFNE, GÜRGEN, GONCA, MEŞE, PALAMUT, SALKIM, SARMAŞIK, SERVİ, SÖĞÜT SOKAKLAR VE CİVARI
İZMİR KARŞIYAKA 16.10.2018 09:00 12:00 TESİS ÇALIŞMASI 7681, 7686, 7683, 76856 SOKAKLAR VE CİVARI
İZMİR ÇİĞLİ 16.10.2018 09:00 16:00 TESİS ÇALIŞMASI 8780/2 - 8780/22 - 8780/21 SOKAKLAR VE CİVARI
İZMİR BUCA 16.10.2018 09:00 17:00 ŞEBEKE BAKIMI ADNAN KAHVECİ, ONAT CADDELERİ, 368-368/2 SOKAKLAR VE CİVARI
İZMİR KARABAĞLAR 16.10.2018 09:00 17:00 ŞEBEKE BAKIMI 52/18, 162, 163, 164, 165, 169, 172 SOKAKLAR VE CİVARI
İZMİR GAZİEMİR 16.10.2018 09:00 17:00 ŞEBEKE BAKIMI GAZİ MAHALLESİ, KUBİLAY, ÖNDER, MİLLET CADDELERİ, 13, 14, 15, 16 SOKAKLAR VE CİVARI
İZMİR MENDERES 16.10.2018 09:00 16:00 ŞEBEKE BAKIMI ÇAMÖNÜ-ATAKÖY MAHALLELERİ
İZMİR GÜZELBAHÇE 16.10.2018 09:00 16:00 ŞEBEKE BAKIMI MİTHATPAŞA CADDESİ, 150, 154, 152, 75, 83, 144, 43, 152, 71, 146 SOKAKLAR VE CİVARI
İZMİR KONAK 16.10.2018 09:00 17:00 TESİS ÇALIŞMASI 1186/1, 25, 26, 27 SOKAKLAR VE CİVARI
İZMİR MENEMEN 16.10.2018 09:00 16:00 ŞEBEKE BAKIMI ALAN İÇİ, İZ SU POMPASI, ACASAR ENERJİ, ÇALTI KÖYÜ, KARA ORMAN KÖYÜ VE CİVARLARI
İZMİR KEMALPAŞA 16.10.2018 09:00 12:00 ŞEBEKE BAKIMI ARKAS DENİZCİLİK, KÜÇÜKPEHLİVAN TARIM, MEHMET KELEŞ, HUZUREVİ PARK YANI, YAKAKÖY-1-5-6, HASAN MALAY, ORMAN EVLERİ KOOP., ORHAN ERCAN, MUKADDER YUMURTAŞ, S.S. DERYAKENT, LEVENT ALKU, S.S. YAKAKENT, ULUCAK BELEDİYE BAŞKANLIĞI, FAHRETTİN ULUSOY
İZMİR KEMALPAŞA 16.10.2018 09:00 17:00 TESİS ÇALIŞMASI KİRAZLİ CADDESİ, 229, 233, 236, 238, 239, 240, 242, 243, 244 SOKAKLARI VE CİVARLARI
İZMİR KEMALPAŞA 16.10.2018 09:00 17:00 TESİS ÇALIŞMASI 241/1 SOKAK VE OLİMPİK HAVUZ CİVARLARI
İZMİR TİRE 16.10.2018 09:00 17:00 TESİS ÇALIŞMASI BOYNUYOĞUN MAHALLESİ ANA YOLUN ALT VE ÜST KISMI
İZMİR BAYINDIR 16.10.2018 09:00 17:00 TESİS ÇALIŞMASI FATİH MAHALLESİ, HACI APTİ KULESİ MEVKİİ
İZMİR ÖDEMİŞ 16.10.2018 09:00 17:00 TESİS ÇALIŞMASI DEMİRDERE MAHALLESİ
İZMİR KİRAZ 16.10.2018 09:00 17:00 TESİS ÇALIŞMASI SOLAKLAR MAHALLESİ
İZMİR URLA 16.10.2018 09:00 17:00 ŞEBEKE BAKIMI İSKELE , KALABAK, ATATÜRK MAHALLELERİNİN BİR BÖLÜMÜ İLE KEKLİKTEPE MEVKİİNİN BİR BÖLÜMÜ
İZMİR URLA 16.10.2018 09:00 17:00 TESİS ÇALIŞMASI KALABAK, M. FEVZİ ÇAKMAK, ZEYTİNALAN VE ÇAMLIÇAY MAHALLERİNİN BİR BÖLÜMÜ ŞİRİNKENT MAHALLESİNİN TAMAMI
İZMİR ÇEŞME 16.10.2018 09:00 17:00 ŞEBEKE BAKIMI 3011, 3270, 3250, 4050 SOKAKLAR CİVARI
İZMİR BORNOVA 16.10.2018 09:00 11:00 ŞEBEKE BAKIMI NECMETTİN UZUN, BOTAŞ KAYADİBİ, SEBAHATTİN TÜNBELEKÇİLER, MUSTAFA DOĞRUDİL, YAŞAR BACARA
İZMİR DİKİLİ 16.10.2018 09:30 15:30 ŞEBEKE BAKIMI KABAKUM BANKACILAR SİTESİ, 4, 5, 32, 34, 35 SOKAKLAR VE CİVARLARI
İZMİR BERGAMA 16.10.2018 10:00 13:00 ŞEBEKE BAKIMI DERİCİOĞLU ÇIRÇIR ÖZEL TR, GÖÇBEYLİ GERDEME MEVKİİ TARIMSAL SULAMA TR, GÖÇBEYLİ İÇME SUYU, GÖÇBEYLİ TR-1-2-3-4-5-6, TARİŞ ÖZEL TR
İZMİR ÇEŞME 16.10.2018 10:00 14:00 ŞEBEKE BAKIMI 7111 SOKAKLAR CİVARI
İZMİR ÖDEMİŞ 16.10.2018 10:00 16:00 ŞEBEKE BAKIMI YENİCEKÖY, TÜRKMEN, KUVVETLİ, KARADOĞAN, DEMİRCİLİ MAHALLELERİ KISMEN
İZMİR BUCA 16.10.2018 10:00 12:00 TRAFO BAKIMI 912, 912/1, 914 SOKAKLAR VE CİVARI
İZMİR BORNOVA 16.10.2018 11:30 13:30 ŞEBEKE BAKIMI BP BENZİN İSTASYONU, BP KAVUKLAR BENZİN İSTASYONU, BATIANADOLU ÜNİVERSİTE KAMPÜSÜ, YASEMİN TARIM, KARAÇAM İZSU POMPA, TURKCELL İLETİŞİM AŞ.(EĞRİDERE BAZ İSTASYONU), ORMAN DEPOLARI
İZMİR BUCA 16.10.2018 12:00 14:00 TRAFO BAKIMI 848, 848/5, 885 SOKAKLAR VE CİVARI
İZMİR KARŞIYAKA 16.10.2018 13:00 17:00 TESİS ÇALIŞMASI 1847/2, 1847 SOKAKLAR VE CİVARI
İZMİR BORNOVA 16.10.2018 13:00 17:00 TESİS ÇALIŞMASI 6209/4, 6209, 6209/6, 6209/5 SOKAKLAR VE CİVARI
İZMİR BUCA 16.10.2018 14:00 16:00 TRAFO BAKIMI ADNAN KAHVECİ CADDESİ, 351/1, 366 SOKAKLAR VE CİVARI
İZMİR KONAK 16.10.2018 23:00 07:00 ŞEBEKE BAKIMI 1145-1145/6, 7, 8, 9 SOKAKLAR VE CİVARI
17 EKİM ÇARŞAMBA
İZMİR BORNOVA 17.10.2018 09:00 12:30 ŞEBEKE BAKIMI ERGENEKON İLKOKULU SU POMPASI, 126/20, 126/27, 126/18, 127, 127/13, 127/15, SOKAKLAR VE CİVARI
İZMİR ÇİĞLİ 17.10.2018 09:00 16:00 TESİS ÇALIŞMASI 8780/2, 8780/26, 8780/1, 8786/6 SOKAKLAR VE CİVARI
İZMİR ÇİĞLİ 17.10.2018 09:00 12:00 TESİS ÇALIŞMASI 1671-8782-8782/1-8783/3 SOKAKLAR VE CİVARI
İZMİR ÇİĞLİ 17.10.2018 09:00 12:00 TESİS ÇALIŞMASI 8712-8050-8708/1-8711-8712/1-8713 SOKAKLAR VE CİVARI
İZMİR BALÇOVA 17.10.2018 09:00 16:00 ŞEBEKE BAKIMI PROF.DR.HİKMET ŞİMŞEK, KADİR PAŞA, YAREN, AYHAN IŞIK, SADRİ ALIŞIK, RÜSTEM PAŞA, KANİJE, GÜVENEVLER SOKAKLAR VE CİVARI
İZMİR BUCA 17.10.2018 09:00 17:00 ŞEBEKE BAKIMI NAMIK KEMAL CADDESİ, 474-478-493/1 SOKAKLAR VE CİVARI
İZMİR BUCA 17.10.2018 09:00 17:00 TRAFO BAKIMI İSMAİL SİVRİ BLV., 637/19, 695/14, 694/30 SOKAKLAR VE CİVARI
İZMİR GAZİEMİR 17.10.2018 09:00 17:00 TRAFO BAKIMI GAZİ MAHALLESİ, YARBAY REFİK CESUR, ALBAY İBRAHİM KARAOĞLANOĞLU CADDELERİ, 25, 26, 27 SOKAKLAR VE CİVARI
İZMİR KARABAĞLAR 17.10.2018 09:00 12:00 ŞEBEKE BAKIMI 9242-9297-9313 SOKAKLAR VE CİVARI
İZMİR KEMALPAŞA 17.10.2018 09:00 15:00 ŞEBEKE BAKIMI ÖRNEKKÖY KEMALPAŞA CADDESİ, 1032, 1034, 1038, 1036 SOKAKLAR VE CİVARLARI
İZMİR KEMALPAŞA 17.10.2018 09:00 17:00 TESİS ÇALIŞMASI KİRAZLİ CADDESİ, 229, 233, 236, 238, 239, 240, 242, 243, 244 SOKAKLARI VE CİVARLARI
İZMİR MENEMEN 17.10.2018 09:00 16:00 ŞEBEKE BAKIMI GÜLFER TEZCAN, İLKER ERCAN, SELAHATTİN TEZCAN, MUSTAFA GÜNDOĞDU, BOZALAN KÖYÜ, BOZALAN İÇME SUYU, HÜSEYIN CANBAŞ, TURGUTLAR KÖYÜ VE CİVARLARI
İZMİR MENEMEN 17.10.2018 09:00 13:00 ŞEBEKE BAKIMI SEMİHA KARATAŞ, EGE TARIMSAL ATAŞTIRMA VE DAMIZ ÇİFTLİĞİ, MUHAMMET TOMER, SADİ GÜNDOĞAN, MAKUL GEDİK VE CİVARLARI
İZMİR ÖDEMİŞ 17.10.2018 09:00 17:00 TRAFO BAKIMI BİRGİ MAHALLESİ KISMEN
İZMİR ÖDEMİŞ 17.10.2018 09:00 17:00 TESİS ÇALIŞMASI OVAKENT MAHALLESİ, BAĞLARBAŞI MEVKİİ
İZMİR KİRAZ 17.10.2018 09:00 17:00 TESİS ÇALIŞMASI SOLAKLAR MAHALLESİ
İZMİR TİRE 17.10.2018 09:00 17:00 TESİS ÇALIŞMASI BOYNUYOĞUN MAHALLESİ ANA YOLUN ALT VE ÜST KISMI
İZMİR BAYINDIR 17.10.2018 09:00 17:00 TESİS ÇALIŞMASI PINARLI MAHALLESİ, KÖY ENH TR-1 TRAFOSU İLE ENERJİ ALAN ÖZEL TRAFOLARDA TAMAMINDA
İZMİR BAYINDIR 17.10.2018 09:00 17:00 TESİS ÇALIŞMASI PINARLI MAHALLESİ, ÇAYIR MERKEZİ TR-4, TR-5 TRAFOSU TAMAMINDA
İZMİR BAYINDIR 17.10.2018 09:00 17:00 TESİS ÇALIŞMASI FATİH MAHALLESİ, HACI APTİ KULESİ MEVKİİ
İZMİR URLA 17.10.2018 09:00 11:00 TESİS ÇALIŞMASI KOCADAĞ SOKAĞIN BİR BÖLÜMÜ
İZMİR URLA 17.10.2018 09:00 17:00 ŞEBEKE BAKIMI KALABAK MAHALLESİ, NEYZEN TEVFİK CADDESİNİN BİR BÖLÜMÜ, 3297, 3230, 3242, 3339, 2240, 3243, 3244, 3246 SOKAKLAR VE ÇEVRE SOKAKLAR
İZMİR ÇEŞME 17.10.2018 09:00 17:00 ŞEBEKE BAKIMI 2122, 1032, 1053, 1048 SOKAKLAR CİVARI
İZMİR KARABAĞLAR 17.10.2018 09:00 16:00 ŞEBEKE BAKIMI MİTHATPAŞA CADDESİ-65/26, 65/20, 65/19, 65/16 SOKAKLAR VE CİVARI
İZMİR KARABAĞLAR 17.10.2018 09:30 10:30 TRAFO BAKIMI POLİGON SU DEPOSU ALTI, İNÖNÜ CADDESİ, 48, 52, 122, 123, 123/1, 124, 124/1, 125 SOKAKLAR VE CİVARI
İZMİR DİKİLİ 17.10.2018 09:30 15:30 ŞEBEKE BAKIMI KABAKUM BANKACILAR SİTESİ, 5, 8, 9, 36, 38, 40 SOKAKLAR VE CİVARLARI
İZMİR BERGAMA 17.10.2018 10:00 13:00 ŞEBEKE BAKIMI ZEYTİNDAĞ TR-1-2-3-4-5, BATAKLIK MAHALLESİ TR, CELEPLER PAMUK SANAYİ, TARİŞ ZEYTİNDAĞ
İZMİR BUCA 17.10.2018 10:00 12:00 TESİS ÇALIŞMASI 268-222/11-265/13-265/14-222/12-267/3-267/4 SOKAKLAR VE CİVARI
İZMİR KARABAĞLAR 17.10.2018 12:00 17:00 ŞEBEKE BAKIMI 9242-9301-9313-9313/1-9601 SOKAKLAR VE CİVARI
İZMİR URLA 17.10.2018 12:00 14:00 TESİS ÇALIŞMASI MANZARA CADDESİNİN BİR BÖLÜMÜ VE RÜZGAR SOKAK CİVARI
İZMİR BAYRAKLI 17.10.2018 13:30 16:00 ŞEBEKE BAKIMI 126/13, 127, 127/3, 127/4, 127/5 SOKAKLAR VE CİVARI
İZMİR KONAK 17.10.2018 23:00 07:00 ŞEBEKE BAKIMI 1145/5-1202-1248-1249 SOKAKLAR VE CİVARI