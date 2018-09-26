Zeki Müren şarkılarıyla anıldı

Karşıyaka Belediyesi Bostanlı Suat Taşer Sanat Merkezi, bu hafta iki muhteşem konsere ev sahipliği yaptı.

‘Sanat Güneşimiz Zeki Müren’ ve KODA’nın ‘Yaza Veda’ konserleri, müzikseverlerden büyük ilgi gördü.

SALON DOLUP TAŞTI



Türk Sanat Müziği’nin unutulmaz ismi Zeki Müren, 22. ölüm yıl dönümü olan 24 Eylül’de anlamlı bir konserle anıldı. Karşıyaka Belediyesi Bostanlı Suat Taşer Sanat Merkezi’nde gerçekleşen konserde, İzmir Kültür ve Musiki Derneği Türk Musikisi Korosu sahne aldı. Şef İsmail Özçeltik yönetimindeki koro, Müren’in hafızalardan silinmeyen, ölümsüz eserlerini seslendirdi. Salonu tamamen dolduran sanatseverler gece boyu şarkılara coşkuyla eşlik etti.

LATİN EZGİLERİYLE YAZA VEDA



Bostanlı Suat Taşer Sanat Merkezi, 25 Eylül Salı akşamı da Karşıyaka Belediyesi Oda Orkestrası (KODA) ile Emir Ersoy Project’i Karşıyakalılar ile buluşturdu. Şef Oğuzhan Kavruk’un yönettiği ‘Yaza Veda Konseri’nde, Latin şarkıların yanı sıra Türk Pop Müziği’nin Latin versiyonları da yorumlandı.

KARŞIYAKA SANATLA BULUŞUYOR



Karşıyaka Belediye Başkanı Hüseyin Mutlu Akpınar “Karşıyakamıza çok yakışan organizasyonlarla, her yaş ve kesimden vatandaşlarımızı kültür ve sanatla buluşturmaya devam ediyoruz. Bu haftaya ‘Sanat Güneşimiz Zeki Müren’ konseri ile çok anlamlı ve güzel bir başlangıç yapma şansı bulduk. Ardından KODA ve Emir Ersoy Project ile yaza veda ettik. Yeni sezonda gerçekleştireceğimiz etkinliklerle, kültür ve sanatın kalbi Karşıyaka’da atmaya devam edecek” dedi.