Soyer, Çinlileri 'siyah incir'le tanıştırdı

Türkiye ve Çin Halk Cumhuriyeti arasında işbirliğini geliştirme çalışmaları çerçevesinde, Çin Tedarik ve Pazarlama Kooperatifleri Ulusal Federasyonu’ndan (ACFSMC) bir heyet, ülkemizi ziyaret ederek ikili görüşmelerde bulundu.

Çin Halk Cumhuriyeti ile ülkemizdeki kooperatifler arasında işbirliğini geliştirmek için Ankara’da düzenlenen toplantıda, devletimizi temsilen Ticaret Bakanlığı Bakan Yardımcısı Sayın Fatih Metin, Kooperatifçilik Genel Müdürü Sayın Arif Sami Seymenoğlu ve Türkiye Milli Kooperatifler Birliği Başkanı Sayın Muammer Niksarlı katıldılar. Ülkemiz kooperatifçiliğini anlatmak üzere, Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri Birliği, Gülbirlik, Marmarabirlik, Trakyabirlik, Tariş Zeytinyağı, Üzüm ve İncir Tarım Satış Kooperatifleri, Fiskobirlik ile Pankobirlik’in başkanları ve temsilcilerinin yanı sıra, KÖY-KOOP Başkanı Neptün Soyer de hazır bulundu.

Çin heyetinin ülkemizdeki tarımsal üretim potansiyeli tanımak ve ürünlerimizin kooperatifler aracılığıyla Çin’e nasıl pazarlanabileceğiyle ilgili bilgiler almak için geldiklerini vurgulayan Soyer, “Çin, işbirliğini artırarak ürünlerimizi tanıtabileceğimiz önemli bir pazar. Pazarlama konusunda özellikle “e-ticaret” başta olmak üzere, Çinli mevkidaşlarımızdan öğreneceğimiz birçok yeni bilgi olduğunu gördük. Bu toplantıda, hem tarımsal ürünler hem de kooperatiflerin pazarladığı tarımsal girdilerle ilgili nasıl alışveriş yapabileceğimize dair önemli görüş ve öneriler yer aldı” dedi.

Ürünleri tanıtan sunumların ardından, kooperatiflere ait stantları gezen Çin heyetinin, KÖY-KOOP standında gördükleri ve tattıkları “Bursa Siyah İncirini” çok sevdiklerini belirten Neptün Soyer, “Bursalı ortaklarımız tarafından üretilip hem iç pazara sunulan, hem de dünyanın dört bir tarafına ihraç edilen Bursa Siyahı olarak da bilinen Siyah İnciri gören Çin heyeti çok şaşırdı. Nasıl yendiğini bile bilmeden inciri tattılar ve bu lezzet karşısında büyük bir şaşkınlık ve hayranlık duydular” dedi. Heyetin, bu farklı incirin Çin’e gönderilmesinin mümkün olup olmadığını sorduklarını söyleyen Soyer, “ Çinli dostlarımıza istedikleri takdirde, Türkiye’den 2 gün içerisinde uçak ile taze olarak siyah incir ulaştırabileceğimizi ve raf ömrünün 15 gün olduğunu anlattık. Onların bu sağlıklı ve faydalı meyveden mahrum kalmalarını istemediğimizi belirttik” dedi.

Çin Heyeti, KÖY-KOOP standında yer alan “kurutulmuş mandalinayı” da çok beğendiklerini KÖY-KOOP Genel Başkanı Neptün Soyer’e ilettiler. Soyer, “ Çin Kooperatifler Federasyonu temsilcileri yine bize özgü ürünlerden biri olan Kurutulmuş Seferihisar mandalinasını tattılar. Ülkelerinde kurutulmuş meyve sektörünün çok büyük olduğunu, kurutulmuş mandalinanın bir inovasyon ürünü olarak Çin pazarında yer bulabileceğini ve bununla ilgili ortak adımlar atmamız gerektiğini bize bildirdiler” dedi.

Çin’deki kooperatiflerle işbirliği yaparak Türk kooperatif ürünlerinin Çin pazarında tanıtılmasının öncelikli hedefleri olduğunun altını çizen Genel Başkan Soyer, “Önümüzdeki aylarda Çin’e yapılacak olan iade-i ziyarette KÖY-KOOP’un, ortaklarının ürettiği tüm ürünlerden örneklerle gideceğiz ve Çin’de tanıtılması için, ortaklarımızın üretmiş olduğu ürünlerin sanal ticaret sitelerinde yer alması adına çalışmalar yapacağız. Çin’de ülkemizin ürünlerinin tanıtılması, ticaretimizin gelişerek ihracatımızın artırılması için KÖY-KOOP olarak önemli adımlar atacağız" dedi.