Samim Kocagöz Roman Ödülü sahibini buldu

Karşıyaka Belediyesi Edebiyat Ödülleri kapsamında bu yıl ilk kez verilen ‘Samim Kocagöz Roman Ödülü’nün kazananı belli oldu.

Türk edebiyatının seçkin isimlerinden oluşan jüri tarafından, Gönül Çatalcalı’nın ‘Eşiktekiler’ adlı eseri ödüle layık görüldü.

USTALAR ANISINA



Kültür ve sanat alanında yaptığı etkinlikler ve düzenlediği yarışmalarla dikkat çeken Karşıyaka Belediyesi, bu yıl ilk kez ‘Karşıyaka Edebiyat Ödülleri’ vermeye başladı.

Her yıl bir dalda, Karşıyaka’da yaşamış şair, yazar ve edebiyatçılar adına açılması planlanan yarışmaların ilki, ‘Roman’ dalında yapıldı ve unutulmaz edebiyatçı Samim Kocagöz’e ithaf edildi. Katılan eserler; İnci Aral, Feyza Hepçilingirler, Öner Yağcı, Hidayet Karakuş ve Hülya Soyşekerci’den oluşan Seçici Kurul tarafından değerlendirildi.

1950’LERİN TÜRKİYE’Sİ



Jüri tarafından ‘Samim Kocagöz Roman Ödülü’ne oybirliğiyle layık görülen eser, Gönül Çatalcalı’nın 1950’lerin Türkiye’sinde geçen dönem romanı ‘Eşiktekiler’ oldu. Anlamlı ödül, 14 Eylül 2018 Cuma günü, saat 20.30’da Hikmet Şimşek Sanat Merkezi’nde düzenlenecek törenle Çatalcalı’ya takdim edilecek. Törende, Karşıyaka Belediye Tiyatrosu tarafından, Samim Kocagöz’ün “Islak Ekmek” adlı oyunu da sahnelenecek.

“SANATI YARINLARA TAŞIYORUZ”



Karşıyaka Belediye Başkanı Hüseyin Mutlu Akpınar “Bir toplumu kalkındıran ana unsur kültürdür, sanattır. Edebiyat Ödüllerimize katılacak yazarlarımız, şairlerimiz yarınlarımıza önemli yapıtlar bırakacaklardır. Bu anlayışla ilkini gerçekleştirdiğimiz yarışma sonucu, Eşiktekiler adlı değerli eseriyle Samim Kocagöz Roman Ödülü’nü kazanan Gönül Çatalcalı’yı kutluyor, başarılarının devamını diliyorum” dedi.

ÖDÜLÜN GEREKÇESİ



Samim Kocagöz Roman Ödülü Seçici Kurulu tarafından yapılan açıklamada, “Karşıyaka Belediyesi’nce her yıl verilmesi kararlaştırılan Edebiyat Ödülleri’nden ilki olan Samim Kocagöz Roman Ödülü’nün; 1950 sonrası Türkiye’sini, Demokrat Parti iktidarının etkilerini bir kasabadaki olaylarla ele alan oylumlu yapısıyla, ayrıntıların sağlam örgüsüyle, ülkenin o yıllardan 1980’lere uzanan sorunlarını kişiler bağlamında ortaya döken gerçekçi anlatımıyla, kişilerin içinde bulundukları ortamın biçimlendirdiği ruh durumlarıyla; yöre insanının ekonomik, ruhsal, cinsel sorunlarının altında yatanı etkili bir dille vermesiyle, aydınların bir kasabada bile topluma neler verebileceklerini sezdirmesiyle, dönemin dilini kullanarak yarattığı sağlam kurgusuyla Gönül Çatalcalı’nın Eşiktekiler romanına verilmesi Seçici Kurul tarafından oybirliğiyle kararlaştırılmıştır” denildi.