Karşıyakalı çocukların gezi keyfi

Velileri ile birlikte 4 farklı tesisi gezen çocuklar, unutulmaz anılarla dolu bir gün geçirdi.

EN RENKLİ KENT TURU



Sosyal projeleri ile her kesimden çocukların yaşamına dokunan Karşıyaka Belediyesi, ekonomik koşulları nedeniyle kenti gezme imkanı bulamayan minikleri de unutmadı. Latife Hanım Mahallesi’nde yaşayan ihtiyaç sahibi ailelerin çocuklarına yönelik olarak düzenlenen ücretsiz kent turu, renkli görüntülere sahne oldu.

HEM ÖĞRENDİLER HEM EĞLENDİLER



Belediye tarafından tahsis edilen araçla muhtarlık önünden alınan 16 çocuk ile 15 veli; Haberleşme Müzesi, Tay Park, Latife Hanım Köşkü Anıevi Müzesi, Evrensel Çocuk Müzesi ve Eğitim Kampüsü’ne götürüldü. Tay Park'ta öğle yemeği yiyen çocuklar, ata binmenin mutluluğunu da yaşadı.

Hem eğitici hem de eğlenceli bir gün geçiren küçük konuklar ile aileleri, gezi için Karşıyaka Belediyesi’ne ve Başkan Hüseyin Mutlu Akpınar’a teşekkürlerini iletti.

YAŞAMA DOKUNAN PROJELER



Karşıyaka Belediye Başkanı Hüseyin Mutlu Akpınar “İzmir’in, hatta Türkiye’nin en güzel ilçelerinden birinde yaşıyoruz. Ancak Karşıyaka’da yaşamasına rağmen bu kentteki güzellikleri, müze ve tesisleri görme imkanı bulamayan çocuklarımız var. Zaman zaman düzenlediğimiz gezilerle çocuklara bu imkanı sunarak, hem zenginliklerimizi paylaşıyoruz hem de kentlilik bilincini aşılıyoruz. Her çocuğumuzun yaşamına dokunabilmek için çalışmaya devam edeceğiz” dedi.