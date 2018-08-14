'Bizi Atatürk'ün yolundan kimse döndürümez'

Doğu Akdeniz Belediyeler Birliği (DABB) ve Çukurova Belediye Başkanı Soner Çetin, belediye bahçesindeki Atatürk ve kız çocuğu heykellerinin eskisinden daha güzel hale getirildiğini belirterek, “Belediyemizin bahçesinde bir meczup tarafından elinde satırla, Atatürk ve kız çocuğu heykeline 'Putlara mı tapıyorsunuz" diyerek, bir saldırı gerçekleştirilmişti. Heykellere de saldırsanız, ne yaparsanız yapın, bizleri Atatürk'ün yolundan ayırmaya hiç kimsenin gücü yetmez” dedi.

Çukurova Belediyesi bahçesindeki Atatürk heykelinin yanında diğer heykellerin de, komple bakımdan geçtiğini belirten Çukurova Belediye Başkanı Soner Çetin, “Bildiğiniz gibi geçtiğimiz günlerde son derece üzücü bir olay yaşanmıştı. Belediyemizin bahçesinde bir meczup tarafından elinde satırla, Atatürk ve kız çocuğu heykeline 'Putlara mı tapıyorsunuz" diyerek, bir saldırı gerçekleştirilmişti. Olayın sonrası da bizi çok üzdü. Mahkemeye çıkarılan bu şahıs, adi kontrol uygulanarak serbest bırakıldı. Biz bunun takipçisi olmaya devam edeceğiz” diye konuştu.

“GÖNÜLLÜLER TARAFINDAN DAHA GÜZEL HALE GETİRİLDİ”

Satırlı saldırıdan zarar gören heykellerin, Çukurova Üniversitesi hocaları ve gönüllü heykeltıraşlar tarafından, eskisinden daha güzel hale getirildiğini belirten Başkan Çetin, şöyle devam etti:



“Heykele büyük zarar verilmişlerdi. Sağolsunlar, Çukurova Üniversitesi'nden hocalarımızın da yardımıyla, gönüllü heykeltıraş dostlarımızın desteğiyle, heykellerimiz onarıldı, bakımları yapıldı ve eskisinden daha güzel hale getirildi. Biz, o şahsın iddia ettiği gibi putlara tapmıyoruz. Bu iddiayla saldırması, aslında işin perdelenmesidir. Atatürk'ün ilkelerine ve devrimlerine sonuna kadar sahip çıkacağız. Heykellerimize saldırmanız boş. Bakın eskisinden daha güzel hale getirdik. Gerek olursa, daha büyüklerini ve güzellerini de dikeriz. Biz buna sanat olarak bakıyoruz. Çok değerli heykeltıraşlarımızın eserlerini buralarda sergiliyoruz. Buna bile tahammül edemeyenlere bir kez daha seslenmek istiyorum. Heykellere de saldırsanız, ne yaparsanız yapın, bizleri Atatürk'ün yolundan ayırmaya hiç kimsenin gücü yetmez.

OLAYIN GEÇMİŞİ



12 Temmuz 2018’de saat 17.00 sıralarında Çukurova Belediyesi bahçesinde bulunun Atatürk ve kız çocuğu heykeline, elindeki satırla saldıran şahıs, heykellere zarar vermiş, belediye personeli ve vatandaşlar tarafından linç edilmek istenirken, polis tarafından gözaltına alınmıştı. Saldırganın, 37 yaşındaki Rıdvan Karataş olduğu belirlenmiş ve karakoldaki ifadesinin ardından, çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartları uygulanarak serbest bırakılmıştı.