Selvitopu’ndan Kızılay’ın kampanyası’na destek

Karabağlar Belediye Başkanı Muhittin Selvitopu, Kızılay’ın hedefinin hayırsever vatandaşlarla kısa sürede yakalayacağına inandığını belirtti.

İzmir Kızılay Şube Başkanı Kerem Fahri Baykalmış ve yönetim kurulu üyesi Nezir Baltaş, Başkan Muhittin Selvitopu’nu makamında ziyaret etti. Baykalmış ziyarette Kızılay’ın kurban bağışı kampanyasından bahsederek hedeflerinin 3 bin 800 ton olduğunu ve etleri konserve edilerek yıl boyunca toplam 4.5 milyon insana ulaşmak istediklerini söyledi.

Sosyal destek kartı ile ailelere yardımda bulunuyoruz



Kampanyadan duyduğu memnuniyeti dile getiren Başkan Selvitopu ise Karabağlar Belediyesi olarak yardımlara önem verdiklerini belirtti. Göreve geldikleri günden bu yana ilçedeki maddi durumu iyi olmayan 1200 aileye sosyal destek kartı aracılığıyla her ay 120 TL para yardımında bulunduklarını belirten Selvitopu, ayrıca belirli zamanlarda çok sayıda vatandaşa erzak yardımı da yaptıklarının altını çizdi.